Icardi è rimasto solo. Ma una big lo soccorre

Mauro Icardi è rimasto solo. Nel giorno della partenza dell'Inter per la tournée in Asia, l'attaccante argentino si è recato ad Appiano Gentile per iniziare gli allenamenti in solitaria. L'ex capitano nerazzurro infatti non è stato convocato per le amichevoli extraeuropee e rimarrà quindi a Milano per proseguire "il suo percorso di ricondizionamento atletico", come reso noto dall'Inter nei giorni scorsi. L'ex calciatore della Sampdoria, che è ai margini del progetto tecnico del nuovo timoniere dei meneghini, Antonio Conte, si allenerà quindi in compagnia di un preparatore alla Pinetina, in attesa di novità sul suo futuro.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, nei giorni scorsi avrebbe incontrato a Milano Wanda Nara, moglie nonché agente del bomber argentino per provare a convincerlo a indossare la casacca azzurra. Maurito continua a ribadire di voler aspettare la Juventus ma il Napoli insiste, sperando che, alla fine, il 26enne attaccante accetti la generosa proposta del club partenopeo, attualmente il più convinto a dargli una possibilità importante e con il quale avrebbe comunque la possibilità di giocare in Champions League nella prossima stagione. L’allenatore dei campani, Carlo Ancelotti, ha comunque escluso la possibilità di uno scambio tra Mauro Icardi e Lorenzo Insigne "No, non lo farei. Insigne è il capitano del Napoli e siamo tutti contenti che resti qua" ha raccontato. E l’attaccante ha risposto alle parole del suo tecnico giurando fedeltà alla sua squadra attuale e lanciando una frecciata a Maurizio Sarri, da quest’anno sulla panchina della Juventus: “Ha tradito e faremo il possibile per batterlo. Lo scudetto? E’ il mio sogno. Speriamo di raggiungere il traguardo in questa stagione". Il campionato di serie A 2019-20, insomma, almeno a parole ha già avuto inizio.

SPORTAL.IT | 16-07-2019 11:30