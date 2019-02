Icardi e Salah: Paratici svela i piani di mercato della Juventus

Nelle ultime settimane la Juventus è stata accostata a grandissimi giocatori del calcio europeo: in un'intervista a Radio Rai, il direttore sportivo dei bianconeri Fabio Paratici mette ordine e spiega quali sono le strategie di mercato della Vecchia Signora per la prossima stagione.

"Per quanto riguarda Icardi, la nostra non era azione di disturbo e ultimamente non ci sono stati contatti con la signora Icardi. In estate c'era stata una operazione informativa, sull'eventualità che Icardi potesse cambiare squadra e se la Juve potesse essere di suo gradimento. Il futuro? Icardi ora è dell'Inter. Sono domande che torneranno di attualità, o no, solo a giugno".

Dall'Inghilterra e dal Medio Oriente si fa il suggestivo nome di Mohamed Salah, dalla Francia ci sono indiscrezioni su Mbappé: "Per ora è fantamercato, ma non si può sapere cosa accadrà a giugno. Noi un grande colpo lo abbiamo già fatto che è Ramsey. E' un giocatore che ha giocato 350 partite con l'Arsenal ed è nazionale gallese. Per noi è già un grande colpo".

I giovani italiani: "La lista con Zaniolo, Chiesa, Barella e Tonali? La soddisfazione è che siano giocatori italiani accostati alla Juventus, è un bel segnale per il nostro movimento. In questo momento non ce n'è uno più vicino a noi, li stiamo guardando come fanno altri club, non solo italiani. Ogni anno guardiamo al ringiovanimento della rosa, ma ora Bonucci e Chiellini sono ancora fra le coppie centrali più forti del mondo".

Le possibili cessioni: "Douglas Costa via in estate? E' un giocatore straordinario che ha sempre avuto grandi successi in tutte le squadre in cui ha giocato. Noi siamo sempre attenti a migliorare, ma non è facile". Dybala: "Ha giocato quasi sempre, è un giocatore della Juve e nonostante i 25 anni ha già dimostrato tanto. Deve migliorare per essere la bandiera della Juve e sono sicuro lo diventerà, ha le doti morali e tecniche per esserlo".

SPORTAL.IT | 18-02-2019 11:20