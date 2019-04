Icardi e Spalletti verso il capolinea, nasce la nuova Inter

Il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Inter sembrava legato alla conquista di un posto nella prossima Champions League. Sembrava, appunto, perché se la mancanza di continuità della squadra e una serie di prestazioni altalenanti non hanno messo in pericolo il terzo posto, al momento saldo con cinque punti di vantaggio sul duo Atalanta-Milan, in seno alla società nerazzurra sono tanti i dubbi in merito alla possibilità di ricominciare con il tecnico toscano anche nella prossima stagione.

Dalla parte di Spalletti c’è un contratto biennale piuttosto blindato, perché un esonero, staff compreso, costerebbe alla società ben 25 milioni di euro complessivi. Ok che il Fair Play Finanziario non è più una minaccia, ma si tratta comunque di tanti soldi. Nonostante questo un sondaggio con Antonio Conte sarebbe stato già fatto, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport'. Sondaggio non troppo incoraggiante per l’Inter, perché il tecnico leccese non ha intenzione di scendere sotto la richiesta di un ingaggio di 10 milioni netti, ovvero quanto c’era scritto sull’ultimo contratto rinnovato con il Chelsea, prima dell’esonero della scorsa estate.

Oggi Conte non ha più legami con i londinesi, ma attende l’esito della causa intentata verso Roman Abramovich. Ovvio che per giocarsi la carta Conte l’Inter avrebbe bisogno dei soldi della Champions League, ma l’arrivo in panchina dell’ex ct coinciderebbe anche con una rivoluzione sul mercato.

Un paio di cessioni illustri sembrano certe e il riferimento è ai “grandi nemici” Mauro Icardi e Ivan Perisic: per l’ex capitano è pronto a farsi avanti l’Atletico Madrid, per il croato c’è sempre la Premier in agguato. Il ricavato potrebbe essere reinvestito per arrivare a Romelu Lukaku, il belga del Manchester United ritenuto il profilo giusto per sostituire Icardi, e a Steven Bergwijn, il giovane esterno del Psv che l’Inter ha affrontato in Champions e il cui acquisto sarebbe economicamente più sostenibile rispetto a quello di Federico Chiesa.

