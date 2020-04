Icardi e un like di troppo: tifosi dell'Inter infuriati

Quella del 30 aprile 2020 sarà ricordata da Mauro Icardi come una data speciale, perché coincisa con la vittoria del primo titolo della propria carriera, il campionato francese con il Paris Saint-Germain. Una gioia, però, macchiata da una furibonda polemica social legata a un like di troppo dell’ex interista.

A 27 anni il centravanti argentino ha già segnato oltre 150 gol, ma che prima di oggi non gli avevano fruttato alcun trofeo di squadra. Il primo, seppur sui generis essendo arrivato a tavolino, lo ha ottenuto con il Paris Saint-Germain, che la Ligue 1 l’avrebbe vinta comunque visto l’enorme vantaggio sulla concorrenza, ma che si è vista assegnare il titolo nazionale dopo la conclusione anticipata del campionato a causa della pandemia di Coronavirus.

Una scelta, quella di assegnare lo “scudetto” pur senza che il campionato sia stato concluso, che ha creato parecchie polemiche in Francia, facendo ovviamente felice Icardi. Peccato che l’ex attaccante dell’Inter abbia dovuto subire gli insulti dei propri ex tifosi, infuriati per un like piazzato dal giocatore su Instagram al post con cui l’ex Barcellona Bojan Krkic aveva commentato con ironia e polemica l’anniversario della semifinale di ritorno della Champions 2010, quello 0-0 tra i catalani e l’Inter del 28 aprile 2010 che promosse in finale i nerazzurri di José Mourinho, poi laureatisi campioni d’Europa nella finale contro il Bayern.

Quella partita fu segnata dalle lamentele dei giocatori del Barcellona nei confronti dell’arbitraggio dell’olandese De Bleeckere, da qui l’ironia di Krkic che ha commentato la foto scrivendo “AniVARsario”, riferendosi all’assenza, all’epoca, della Var. Icardi ha piazzato il proprio like, scatenando la reazione social dei tifosi nerazzurri.

Errore o provocazione? In qualunque caso, un caso nel caso, visto che il cartellino di Maurito è ancora di proprietà dell’Inter e che il Psg potrebbe non esercitare il riscatto a 70 milioni.

SPORTAL.IT | 30-04-2020 22:23