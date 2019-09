Icardi e Wanda Nara a Parigi: lui si carica, lei attacca

Il trasferimento di Mauro Icardi dall'Inter al Paris Saint-Germain ha certamente rappresentato il principale colpo degli ultimi giorni di calciomercato a livello non solo italiano, ma anche internazionale. E il trasferimento dell'attaccante argentino a Parigi in queste ore è al centro dei pensieri della famiglia, con un approccio diverso tra marito e moglie.

Se Icardi infatti si è "autocaricato" con un messaggio motivazionale sui social, chi sembra stare vivendo molto peggio il trasferimento in Francia è la moglie Wanda Nara. "Non hai bisogno di essere grande per cominciare, ma devi cominciare a essere grande", ha infatti scritto su Instagram (in francese) l'ormai ex numero 9 nerazzurro, che ha anche taggato il PSG e ha aggiunto alcuni hashtag che si possono tradurre in "Alé Parigi" e "Questa è Parigi". Umore ben diverso invece per Wanda, che ha concesso un'intervista tutta in famiglia alla sorella Zaira Nara nel corso della trasmissione argentina 'Morfi, todos a la mesa' e ha definito la soluzione parigina la peggiore che potesse capitarle a livello personale.

"Tra le opzioni che abbiamo avuto, il PSG è stata la peggiore per me, perché con i ragazzi dovrò andare e venire tra Parigi e Milano – si è lamentata la signora Icardi -. I ragazzi vanno a scuola in Italia, perciò vivremo un po' qua e un po' là. C'erano molte squadre importanti che lo hanno cercato in Italia, sarebbe stato più comodo. Ma ho voluto pensare a lui".

Quindi un racconto su ciò che è successo quando il marito è partito alla volta della Francia: "Nessuno lo sapeva, nemmeno i ragazzi. Lui è già andato a Parigi, ha preparato una piccola valigia e se n'è andato lasciandomi con tutto". E il clima, insomma, a pochi giorni dall'affare dell'estate appare già piuttosto pesante. Quantomeno nelle mura private della famiglia Icardi.

SPORTAL.IT | 05-09-2019 23:30