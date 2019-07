Icardi e Wanda Nara scatenano il caos: c'è anche il Napoli

Mauro Icardi sempre più al centro del calciomercato in Italia. Nelle ultime ore oltre alla Juventus è spuntato anche il Napoli: le possibilità di un approdo dell’attaccante dell’Inter nel club partenopeo sono aumentate nettamente , nonostante le smentite del presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis.

Già tre anni fa gli azzurri si avvicinarono molto alla punta argentina, che Carlo Ancelotti apprezza moltissimo. L’Inter vuole soldi cash da poter reinvestire subito sul mercato: la fine della sessione è tra due mesi e non mancheranno le sorprese. Per prendere Maurito, il Napoli sarebbe pronto a fare un’offerta fino a 60 milioni di euro più bonus.

I nerazzurri vorrebbero accelerare l’affare per sbloccare il colpo Lukaku, ma l’argentino e la moglie Wanda Nara continuano a prendere tempo, perché la priorità resta la permanenza in nerazzurro e, in caso di addio, la Juventus. Non a caso Paratici e Wanda Nara si sarebbero incontrati ad Ibiza: la preferenza dell’ex capitano dell’Inter nei confronti della Vecchia Signora resta finora netta.

Sui social la moglie agente ha risposto alle indiscrezioni sul suo incontro con il dirigente bianconero con questo tweet criptico: “Tutti siamo cattivi in una storia mal raccontata”. Poi l’autocelebrazione su Instagram, dove in una storia Wanda Nara si qualifica come “la manager più ambita”, e definisce Icardi come “migliore giocatore del 2018” e che grazie a lei sia “fra i calciatori più pagati”.

SPORTAL.IT | 04-07-2019 13:18