Icardi escluso dalla tournée, la reazione di Wanda Nara

Nelle ultime ore in casa Inter si è parlato quasi più del caso dei due esuberi illustri, Mauro Icardi e Radja Nainggolan, che dei colpi in serie in entrata che sta mettendo a segno il duo Ausilio-Marotta. Godin, Lazaro, Sensi e Barella sono realtà, ora si punta all’attacco con in pole position sempre i nomi di Romelu Lukaku e Edin Dzeko, ma sullo sfondo resta la questione legata all’argentino e al belga, che non rientrano nei piani di allenatore e società, ma che non sono facilmente piazzabili sul mercato, proprio perché il club che ne possiede il cartellino non ha fatto mistero di volerne fare a meno. Il Ninja parteciperà alla tournée asiatica, ma resta in vendita, mentre l’ex capitano lavora già da solo ad Appiano, altro messaggio chiarissimo lanciato dalla società.

Per l’argentino non c’è e non ci sarà più spazio in nerazzurro, ma la decisione dell’allenatore Antonio Conte e della società di escludere Icardi fin dalla tournée in Asia non è stata vista bene da Wanda Nara. La moglie-agente di Icardi ha postato uno dei suoi messaggi criptici attraverso Instagram. “l destino está escrito … nada ni nadie lo puede cambiar”. Ovvero: “Il destino è scritto, niente e nessuno può cambiarlo”. Questa la didascalia che Wanda ha scelto per una delle sue classiche foto sensuali strappa-like. Ed infatti in appena due ore i “cuoricini” sono stati già quasi 30.000, solo che nessuno è riuscito a interpretare in maniera concreta il messaggio della donna.

Cosa intendeva dire? “Il destino è scritto” nel senso che, come detto più volte, la volontà di Icardi e della moglie è di restare a Milano o, al contrario, una resa nei confronti di chi vuole che l’era nerazzurra dell’argentino sia finita? Lo si scoprirà a breve, intanto i commenti al “Wanda-pensiero” su Instagram sono di varia natura, da chi l’accusa di avere rovinato il marito-assistito, a chi la esorta a resistere e restare a Milano.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 16-07-2019 15:30