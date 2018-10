Icardi fa volare l'Inter contro una Spal da applausi

Spal-Inter 1-2 regala tre punti importantissimi alla Beneamata, al termine di una partita che i nerazzurri avrebbero anche potuto perdere al cospetto di un'indomita Spal, in grado di acciuffare il pareggio nonostante un rigore sbagliato ma che ha poi capitolato dopo la rete di Mauro Icardi, la seconda personale per l'argentino nella notte del Paolo Mazza. E ora la squadra di Luciano Spalletti si accomoda al terzo posto in classifica alle spalle di Juventus e Napoli.

L'Inter inizia la partita a ritmi lenti, ma prende via via campo e la pressione per la Spal sale. Dopo un paio di iniziative da parte di Keita (titolare con Politano e Candreva in panchina) e Nainggolan, poi, i nerazzurri passano: Vrsaljko si propone a destra e crossa per l'incornata di Icardi, decisivo il tocco di Djourou che manda fuori giri Gomis per il vantaggio degli ospiti. Nonostante la decisione decisiva del difensore biancazzurro, la Lega A assegna la rete al centravanti argentino.

Nemmeno il tempo di festeggiare che la Spal ha la grande occasione di trovare l'1-1: Felipe entra in area ubriacando Miranda che lo stende, rigore. Della battuta si incarica Antenucci che apre troppo sulla destra di Handanovic e il pallone finisce a lato.

La Spal non si scompone e continua a spingere: Valoti, Lazzari e soprattutto Felipe vanno vicini all'1-1 (nell'ultimo caso è provvidenziale Handanovic), ma anche Keita e Vecino potrebbero andare a segno regalando il raddoppio al Biscione.

La ripresa mostra una Spal decisamente vogliosa di trovare il pareggio, letteralmente divorato da Petagna con una conclusione alle stelle dopo l'ora di gioco. L'Inter controlla e potrebbe di nuovo allungare con Nainggolan (conclusione larga).

La pressione dei padroni di casa, però, paga al 72': è il minuto in cui Fares crossa dalla mancina, la deviazione di Vrsaljko manda fuori giri i centrali dell'Inter e sul secondo palo c'è Paloschi, pronto a scaricare il pallone alle spalle di Handanovic per l'1-1.

Sembra il copione della partita di un anno fa (1-1 con pareggio proprio di Paloschi) e per qualche minuto la Spal prova anche a cercare il gol vittoria. Ma al 78' Perisic trova un filtrante delizioso per Icardi, che ha tutto il tempo di girarsi e battere Gomis per il 2-1. Non cambia più nulla, e l'Inter torna a casa con tre punti e la sensazione di aver trovato la quadratura del cerchio.

SPORTAL.IT | 07-10-2018 22:30