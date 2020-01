Icardi, futuro in bilico: l'insidia Juventus e la volontà di Wanda Nara

Al netto di qualche errore di troppo in partite cruciali come quelle contro Fiorentina e Barcellona, il rendimento di Romelu Lukaku sta soddisfacendo l’Inter e Antonio Conte, che tanto ha insistito per avere a disposizione l’attaccante belga. Il ricordo di Mauro Icardi è quindi sbiadito presso tifosi e dirigenza, anche se il futuro dell’argentino ceduto in prestito al Psg potrebbe tornare a preoccupare molto presto tutto l’ambiente interista, con ad aleggiare sullo sfondo lo “spettro” di un ritorno di fiamma della Juventus.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, il riscatto di Icardi da parte dei francesi è in dubbio. Non certo per la volontà della società parigina, convinta dall’ottimo rendimento dell’ex capitano dell’Inter nella prima parte della stagione, bensì per la presenza di una clausola nel contratto con cui Icardi è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni.

Una clausola che permetterebbe al giocatore di rifiutare il riscatto, inchiodando quindi l’Inter non solo a un potenziale bagno di sangue economico in caso di mancanza di altre offerte per cedere il giocatore che non rientra più nei piani della società e dell’allenatore, ma anche ad accettare la volontà di Maurito. Tale volontà sarebbe quella di tornare in Italia per motivi famigliari, legati alla moglie-agente Wanda Nara.

La showgirl argentina non è infatti entusiasta della collocazione parigina del marito in quanto non ha intenzione di trasferirsi da Milano, dove Wanda è rimasta a vivere. Dall’altra parte neppure l’attaccante è soddisfatto dell’attuale situazione che vede la famiglia “spaccata” tra Italia e Francia.

Chiaro che tutto questo non può che preoccupare parecchio l’Inter, che con il Psg avrebbe già un accordo di massima per la cessione dell’argentino a titolo definitivo con leggero sconto, ovvero da 70 a 60 milioni. Qualora l’ultima parola fosse davvero di Mauro la possibilità che la Juventus torni a farsi sotto la prossima estate sono concrete, considerando anche la possibile cessione di Gonzalo Higuain che accetterebbe di lasciare Torino solo per chiudere la carriera al River Plate.

Ai bianconeri certo l’Inter non farebbe sconti, ma anche di fronte a un super incasso la prospettiva sarebbe quella di cedere il proprio ex simbolo, nel pieno della maturità, alla rivale storica…

SPORTAL.IT | 07-01-2020 11:56