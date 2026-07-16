Dopo 77 gol e sei trofei con il Galatasaray, Icardi è svincolato e torna nel radar della Serie A: tra età, ingaggio e qualità da bomber, i club italiani devono decidere se vale ancora la scommessa

Mauro Icardi e il Galatasaray si dicono ufficialmente addio. Un epilogo scontato e noto da tempo, ma reso meno amaro dal bel messaggio riservato dal club di Istanbul a Maurito. L’ex Inter ringrazia e si prepara a voltare pagina, conscio di avere davanti a sé quella che, a 33 anni, può essere l’ultima avventura nel calcio che conta. Le contendenti, a partire da un poker di lusso dalla Serie A, non mancano. Vale davvero la pena puntare sull’ex Samp e Inter?

Icardi tentazione per quattri

Dopo 4 campionati turchi, una coppa e una supercoppa di Turchia conquistati in quattro anni, Mauro Icardi è ufficialmente un ex giocatore del Galatasaray. Da svincolato, l’ex Inter è così libero di scegliere quella che con molta probabilità sarà la sua ultima squadra di livello. Il bomber nato a Rosario il 19 febbraio 1993 fa gola a molte, specie in Serie A, dove resta nei radar di Juventus, Milan, Roma e Como. Quattro realtà ugualmente ambiziose e, per un motivo o per l’altro, stuzzicate dall’idea di assicurarsi le prestazioni (e i gol) di Maurito.

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Un bomber è per sempre

Sì, perché – ed è fondamentale chiarirlo subito – Icardi i suoi gol ha continuato a farli anche in Turchia. Settantasette in 134 presenze, per esattezza, il conto di quelli di messi a segno in quattro stagioni in tutte le competizioni con la maglia del Gala, a cui occorre aggiungere anche 25 assist. Un rapporto presenze/reti ancora più impressionante considerando il solo campionato turco, dove a fronte di 96 partite Maurito ha firmato 65 gol e fornito 18 assist ai compagni. E nella passata stagione? 14 gol il 31 presenze in campionato. Non male.

Gli infortuni di Icardi

Altro punto a favore dell’ex Inter è lo storico con gli infortuni. Scorrendo la cartella clinica si scopre, infatti, che l’unico grande problema è arrivato a fine 2024, quando Icardi si ruppe parzialmente il crociato e restò fermo per oltre 250 giorni, saltando praticamente l’intera stagione 24/25. Prima e dopo, giusto qualche problemino di poco conto. L’ultimo a cavallo di febbraio e marzo 2026 con appena una partita persa, che è anche la seconda e ultima di tutta la passata stagione.

Il tributo da brividi del Gala a Maurito

Ora, a 33 anni e nonostante le ruggini dell’ultimo periodo, il club turco ha scelto di dedicare a Maurito il tributo riservato alle leggende. Il post condiviso sui social dal Gala è da brividi: “Oggi – si legge – non parliamo di separazione, ma di eredità. Il fatto che tu non indossi più la maglia del Galatasaray non cambierà il posto che occupi nei nostri cuori. Perché tu hai conquistato il trono nel cuore di ogni tifoso del Galatasaray”, si legge. E ancora: “Tu non sei più solo colui che ha scritto il suo nome nella storia del club con lettere d’oro, ma sei un valore che vivrà per sempre tra le leggende indimenticabili del Galatasaray […] Un amore del genere non si dimentica”.

Icardi in Serie A

Al netto di tutto, dunque, la risposta al quesito iniziare non può che essere: Sì, al giusto prezzo (al Gala percepiva 6 milioni di euro netti a stagione), la scommessa sarebbe da fare. Analizzando le pretendenti italiane, forse le squadre che al momento – con il mercato ancora da fare e tutti gli obiettivi praticamente da centrare – sarebbero la Roma e la Juventus, con quest’ultima ancora senza centravanti dopo l’addio a Vlahovic e le difficoltà di arrivare a Kolo Muani. Il Milan ha appena puntato 70 milioni su Gonçalo Ramos, ma il portoghese potrebbe anche agire alle spalle di Maurito. Infine, il Como cerca quella punta che non è riuscito a essere Alvaro Morata. L’esperienza di Icardi calata nel gruppo dei ragazzi terribili di Fabregas potrebbe davvero fare regalare grandi soddisfazioni, anche in Champions League…