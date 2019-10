Icardi gol, il Bayern ne fa sette!

Pioggia di gol, un risultato a sorpresa e una goleada clamorosa nella seconda giornata dei gruppi A-D di Champions League.

Inatteso l’ultimo posto del Real Madrid che contro il Bruges non va oltre il 2-2 casalingo in rimonta nel girone dominato ora dal Psg: a Istanbul primo gol di Icardi con i francesi. Tutto facile per Manchester City e Atletico Madrid, ciclone Bayern a Londra contro il Tottenham: storico poker di gol per Gnabry e panchina che scricchiola per Mauricio Pochettino.

Gruppo A

Real Madrid-Bruges 2-2

9’, 39’ Dennis (B); 56’ Ramos (R); 85’ Casemiro (R)

Galatasaray-Psg 0-1

52’ Icardi (P)

Classifica: Psg 6; Bruges 2; Real Madrid, Galatasaray 1

Gruppo B

Stella Rossa-Olympiacos 3-1

37’ Semedo (O); 62’ Vulic (S); 87’ Milunovic (S); 90’ Boakye (S)

Tottenham-Bayern Monaco 2-7

12’ Son (T); 15’ Kimmich (B); 45’, 87’ Lewandowski (B); 53’, 55’, 83’, 88’ Gnabry (B); 61’ rig. Kane (T)

Classifica: Bayern 6; Stella Rossa 3; Tottenham, Olympiacos 1

Gruppo C

Atalanta-Shakhtar 1-2

28’ Zapata (A); 41’ Moraes (S); 96’ Solomon (S)

Manchester City-Dinamo Zagabria 2-0

66’ Sterling (M); 95’ Foden (M)

Classifica: Manchester City 6; Dinamo, Shakhtar 3; Atalanta 0

Gruppo D

Juventus-Bayer Leverkusen 3-0

17’ Higuain (J); 62’ Bernardeschi (J); 89’ Ronaldo (J)

Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid 0-2

Classifica: Juventus, Atletico Madrid 4; Lokomotiv 3; Bayer 0

SPORTAL.IT | 01-10-2019 23:36