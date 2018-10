Icardi-Higuain, è anche una storia di Nazionale

Non c’è solo lo sfondo del derby, palcoscenico preferito da tutte le grandi star come indubbiamente sono Higuain e Icardi. Non c’è solo una classifica che chiede conferme sia sulla sponda-Milan che su quella Inter, né la suggestione del duello tra due dei più grandi bomber della nostra serie A. Tra Higuain e Icardi la rivalità è ancora più forte, ecco perchè il Pipita ha una motivazione extra per segnare, battere l’Inter e far piangere il connazionale. In ballo c’è anche un’altra maglia, quella numero 9 dell’Argentina che entrambi hanno vestito in passato ma che ora appartiene al nerazzurro. Nelle gerarchie del ct Scaloni Maurito sale e Pipita scende. Icardi giocherà titolare col Brasile, Gonzalo se la vedrà (forse) al massimo in tv.

AMORE A PRIMA SVISTA – Un dualismo antico che torna d’attualità in vista della stracittadina di domenica. Tra Higuain e l’Albiceleste c’è sempre stata una storia d’amore contorta, molti tifosi argentini non hanno mai perdonato al bomber del Milan di aver fallito agli appuntamenti decisivi (dalla finale Mondiale del 2014 ai rigori sbagliati nelle finali di coppa America). Non che per Icardi sia stata mai una passeggiata: l’ostracismo di Maradona (e di Messi?) lo ha sempre costretto a fare gli straordinari per essere preso in considerazione ma ora le cose sono cambiate (perchè Messi non c’è più?). Icardi è il titolare, Higuain manco convocato. Una cosa che proprio non va giù al bomber rossonero che aspetta con ansia lo “scontro diretto” per mostrare a tutti, anche agli argentini, chi è il più forte. Del resto la storia parla chiaro, quando c’è un derby GOL-Zalo si carica ancora di più. Ne ha giocati 16 finora e il bilancio è nettamente a favore delle squadre dove giocava lui: undici vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, in un Real-Atletico del 2015 in Coppa del Re, peraltro ai supplementari.

QUANTI GOL NEI DERBY – Nei 90 minuti l’argentino è una garanzia con 11 gol, una media di una rete ogni 130 minuti. Puntualissimo sia che si giochi in Argentina (con il River Plate nel 2006 segnò una doppietta al Boca), sia che il terreno di scontro sia la Liga spagnola. Nei sei anni al Real quasi solo gioie contro l’Atletico Madrid. La prima volta fu nel febbraio del 2007, 1-1 e rete del Pipita. L’ultima come detto la finale di Coppa del Re del maggio 2013, persa 2-1 ai supplementari. In mezzo altri 8 derby, con sei vittorie e due pareggi e un bottino di 5 gol. La storia si ripete nel primo anno a Torino. Contro i granata Higuain segna all’esordio, nell’1-3 juventino del dicembre 201, e si ripete a maggio 2017, nella partita di ritorno (1-1). Ora c’è San Siro, c’è l’Inter e c’è quell’Icardi che gli contende il posto in Nazionale. Il bilancio dei gol in A quest’anno è di 5-4 per il Pipita ma la storia aspetta un nuovo capitolo.

SPORTEVAI | 16-10-2018 13:23