Icardi idea Juve, contatto Wanda Nara-Paratici

L’inizio del calciomercato estivo anticipa di poco solitamente i primi passi della nuova stagione, ovvero i raduni delle squadre e i successivi ritiri pre-campionato. In molti casi, peraltro, l’inizio della fase di preparazione può essere utile per far venire al pettine qualche nodo, leggi per risolvere situazioni di mercato bloccate o veri e proprio muro contro muro tra società e qualche giocatore.

Potrebbe essere questo il caso della nuova Inter di Antonio Conte, nei cui piani non sembrano rientrare Radja Nainggolan e Mauro Icardi. La situazione più scottante, considerando anche le premesse della scorsa stagione, è ovviamente quello che riguarda l’argentino, da tempo ai margini per la società e anche non incluso nel progetto tecnico.

L’Inter si ritroverà il 7 luglio ed entrambi gli “esuberi” dovrebbero ricevere regolare lettera di convocazione, a patto ovviamente che il mercato non porti novità. Scenario, quest’ultimo, possibile in particolare per Icardi, al centro nelle ultime ore di un autentico giallo legato alla presenza a Ibiza tanto del giocatore e della moglie-agente Wanda Nara, quanto del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici.

Wanda Nara si trovava nelle Baleari martedì mattina presso il Gran Hotel e nelle stesse ore anche il dirigente juventino ha fatto tappa sull’isola atterrando da un aereo privato. Immediati sono scattate le indiscrezioni su un possibile colloquio tra Wanda e Paratici, voci non confermate, ma che bastano per scatenare l’inquietudine dei tifosi di entrambe le squadre per quella che sarebbe l’operazione di mercato più clamorosa dell’estate e forse non solo.

Un’operazione comunque ancora tutta da impostare, ma che può basarsi sulla volontà della Juventus di acquistare un nuovo centravanti, magari in vista della cessione di Mario Mandzukic, oltre che su quella dell’Inter di far cambiare aria a Icardi. A rendere ancora più stuzzicante la situazione il possibile inserimento nell’affare di Paulo Dybala, gradito a Conte e Marotta, ma forse non più centrale negli schemi della nuova Juventus. Di certo Wanda Nara non ha contribuito a diradare le nubi con i suoi post su Instagram: "Ciao Ibiza, a prestissimo. A Milano solo per 6 ore e viaggio di nuovo. Next Stop Sardegna", ha scritto Wanda mercoledì mattina, ignorando, o forse no, che in quelle ore a Milano ci sarebbe stato anche Paratici…



Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 03-07-2019 20:40