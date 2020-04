Icardi, il contatto segreto di Wanda Nara spiazza Juve e Inter

Il futuro di Mauro Icardi resta in bilico: l'attaccante argentino in prestito al Paris Saint Germain ma di proprietà dell'Inter è seguito da tempo dalla Juventus, che vorrebbe assicurarselo per la prossima stagione.

Venerdì si è aperto un nuovo capitolo, dopo le voci che davano il Psg pronto a riscattare il cartellino del bomber argentino: l'Atletico Madrid si sarebbe fatto avanti chiedendo informazioni per l'attaccante nerazzurro.

In particolare, secondo quanto riporta Tuttosport, la moglie-agente Wanda Nara avrebbe contattato il tecnico dei colchoneros, Diego Pablo Simeone. La squadra spagnola in estate cederà Diego Costa e sta ragionando in vista della prossima stagione: Icardi è uno dei primi attaccanti sulla lista acquisti.

Il club madrileno si era già interessato la scorsa estate a Maurito, ed ora è pronto a fare la sua mossa per convincere il giocatore e Wanda Nara. Icardi, riporta Tuttosport, ha sempre valutato la Spagna come prima alternativa all'Italia, nel caso non dovesse andare in porto l'affare con la Juventus, e l'offerta del connazionale Simeone è allettante.

La Juventus resta finora alla finestra, in attesa di fare la sua mossa, mentre l'Inter vedrebbe di buon occhio un trasferimento all'estero. Sempre più in salita le strade che portano a Milan e Napoli: in Italia il giocatore vede solo il bianconero.

