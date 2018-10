Icardi, il figlio di Wanda Nara: Non sbagliare, fai gol!

Il derby di Milano si avvicina e le due tifoserie si preparano ai riti scaramantici, con amici che si punzecchiano già da tempo. I due grandi protagonisti alla vigilia sono i due centravanti argentini, Mauro Icardi da una parte e Gonzalo Higuain dall’altra. Il nerazzurro potrà contare anche sul sostegno di un tifoso speciale, ovvero Valentino Gaston Lopez, figlio della sua compagna Wanda Nara (avuto dal precedente matrimonio con il calciatore Maxi Lopez, terminato in maniera burrascosa proprio per il coinvolgimento di Icardi). Sul profilo ufficiale di Instagram della Nara la bionda procuratrice ha pubblicato un video dove il figlio in un tenerissimo mix di spagnolo ed italiano fa un grande in bocca al lupo ad Icardi, sperando che possa segnare molti gol e vincere nuovamente il titolo di capocannoniere.

Curiosamente si augura che nella stracittadina milanese sia lui a fare molti gol e non Higuain e Bacca (che è passato al Villarreal e quindi difficilmente potrà replicare quanto fatto due anni fa). I tifosi interisti hanno apprezzato molto il video che in poco tempo è diventato virale. Che Valentino fosse un grandissimo tifoso del patrigno Mauro Icardi lo si era già capito quando arrivò la convocazione nella Nazionale argentina dopo un’assenza di quattro anni, quando si rese protagonista una corsa piena di felicità per la bella notizia. Adesso tocca al bomber nerazzurro,che dovrà affrontare quello che a detta di molti sarà il primo vero derby da alta classifica da alcuni anni a questa parte.

SPORTEVAI | 15-10-2018 13:51