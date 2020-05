Icardi, il Psg ha deciso: gelo Inter, asse Wanda Nara-Juve

Mentre mezza Europa resta combattuta sulla ripresa dei campionati (in Bundesliga ripartiranno la prossima settimana, Inghilterra, Spagna e Italia ancora tentennano), in Francia è già stato stabilito lo stop definitivo alla Ligue 1, e assegnato al Psg il titolo di campione nazionale. Il club parigino sposta così la sua attenzione alla prossima stagione e al prossimo mercato estivo: e in primo piano c'è la situazione di Mauro Icardi, che dovrebbe essere riscattato dall'Inter.

Il Psg è intenzionato a esercitare il diritto di riscatto a titolo definitivo, ma lo vuole fare ad una cifra inferiore a quella pattuita con i nerazzurri la scorsa estate: secondo i dirigenti della società transalpina i 70 milioni di euro per Maurito sono troppi dopo l'esplodere dell'emergenza Coronavirus. Gli stessi sceicchi proprietari del club prevedono perdite per più di 200 milioni.

L'Inter però resta rigida sul prezzo e non vuole fare sconti: secondo la Gazzetta dello Sport, per evitare che altri club come la Juventus possano intromettersi nell'affare (i bianconeri hanno un rapporto privilegiato con Wanda Nara e l'entourage dell'attaccante argentino), Psg e nerazzurri potrebbero accordarsi attraverso uno scambio.

Tra le contropartite tecniche che i francesi potrebbero proporre ai meneghini ci sarebbe, secondo la rosea, Julian Draxler, già offerto in passato ai nerazzurri.

Dovesse saltare l'operazione, il Psg ritornerebbe a cercare un accordo per trattenere a Parigi Edinson Cavani, in scadenza di contratto al termine della stagione. E Icardi tornerebbe a giugno a Milano, dove aspetterebbe fiducioso l'assalto della Juventus, coadiuvata dalla moglie-agente Wanda Nara.

