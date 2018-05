Icardi in bilico, Wanda Nara spaventa l'Inter

La festa per il ritorno in Champions League è ancora fresca, ma per l’Inter non c’è proprio pace. La rocambolesca vittoria in casa della Lazio non ha solo restituito a giocatori e tifosi nerazzurri il fascino della “musichetta” della Coppa più importante, ma ha soprattutto dato ossigeno alle casse della società che adesso può programmare quel mercato discretamente ambizioso invocato da Spalletti e necessario per proseguire la scalata verso le prime posizioni. Certo, non tutto sarà raggiungibile, ma il primo obiettivo deve essere la conferma di Mauro Icardi.

Ora che il sospirato debutto in Champions è a un passo il Capitano sembra destinato a restare. Attenzione però alle lusinghe in arrivo dai top club europei, ai quali Maurito potrebbe non essere insensibile, come fatto intuire nel post-gara dell’Olimpico. Tifosi in apprensione, quindi, ancora di più dopo le trancianti parole di Wanda Nara, moglie-agente di Icardi, molto esplicita ai microfoni di 'Radio Metro' all’indomani della delusione per l’esclusione del marito dai convocati per il Mondiale e proprio nel giorno dell’ottavo anniversario della conquista della Champions da parte dell’Inter di Mourinho: "Ci sono alcuni grandi club disposti a pagare la sua alta clausola rescissoria che, a dire il vero, considerando le cifre che girano nel mondo del calcio, non è neanche così pazza per un giocatore come lui. Ci sono molti club che stanno facendo pressioni, ma la priorità è l'Inter e per questo ci sarà un incontro con il direttore sportivo perché la mia priorità oggi è quella di restare qui. Adesso c’è questa situazione di rinnovo o di partenza”.

Parole molto chiare, quindi, che mettono sì l’Inter in cima alla gerarchia di Icardi, ma che rischiano di mettere spalle al muro la società, costretta a un nuovo sacrificio economico: “La mia priorità è quella di rimanere a Milano per risolvere queste cose e poi fare una vacanza. Mauro ha bisogno di riposo" ha concluso Wanda. La situazione può ricordare da vicino quella di Diego Milito, predecessore di Icardi come centravanti dell’Inter, che proprio dopo la conquista della Champions “minacciò” l’addio. 'Il Principe' poi restò a Milano: finirà allo stesso modo?

SPORTAL.IT | 22-05-2018 17:00