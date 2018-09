Icardi infortunato: l'Inter trema, Nazionale a rischio

Continua a essere stregato il rapporto tra Mauro Icardi e la nazionale argentina. Proprio adesso che si è materializzata la nuova convocazione, dopo il lungo ostracismo dell’era Sampaoli, il capitano dell’Inter rischia di non poter rispondere alla chiamata del ct ad interim Scaloni, a causa dell’infortunio che lo ha bloccato poco prima della partita contro il Bologna.

E non è finita, perché si è fermato anche Lautaro Martinez, anch’egli convocato per le amichevoli contro Colombia e Guatemala.

A rivelarlo è stato il ds dell’Inter Piero Ausilio parlando a 'Sky Sport' prima della gara del “Dall’Ara”. sono stati problemi fisici ieri per Mauro e per Lautaro, li verificheremo nei prossimi giorni". Solo nelle prossime ore quindi si capirà se Icardi rischia di saltare anche il debutto assoluto in Champions League, il 18 settembre a San Siro contro il Tottenham.



SPORTAL.IT | 01-09-2018 19:00