Icardi-Inter ai ferri corti, spunta il patto dello spogliatoio

L’Inter si trova a vivere una delle settimane più importanti della sua stagione. In tre giorni i giocatori di Spalletti si giocheranno tutto o quasi nei due obiettivi rimasti dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Obiettivi che poi confluiscono in uno solo, la qualificazione alla prossima Champions League, da ottenere o attraverso la vittoria dell’Europa League o chiudendo il campionato nei primi quattro posti.

Quale dei due traguardi sia il più facile da raggiungere nessuno può dirlo, ma il ritorno degli ottavi contro l’Eintracht dopo lo 0-0 di Francoforte è già un appuntamento chiave come lo sarà il derby di domenica sera contro un Milan che sopravanza in classifica i nerazzurri di un punto.

Quel che è certo è che entrambe le partite Luciano Spalletti sarà privo di Mauro Icardi. A ormai oltre un mese dall’ultima partita giocata dal centravanti, il gelo tra le parti infatti continua e il ritorno in campo dell’argentino è sempre più lontano.

Il tentativo di mediazione da parte dell’ad Beppe Marotta, che settimana scorsa ha incontrato il giocatore, la moglie-agente Wanda Nara e l’avvocato Paolo Nicoletti, non ha dato gli esiti sperati almeno sul fronte dello stesso Icardi, che prosegue sulla linea dura.

Se infatti il dolore al ginocchio persiste, tagliando fuori il giocatore dalla doppia sfida ravvicinata, l’ormai ex capitano non ha nessuna intenzione di effettuare il famoso passo indietro che allenatore e compagni gli chiederebbero all’interno dello spogliatoio per ricomporre la frattura venutasi a creare. Ciascuno resta quindi sulle proprie posizioni, ma secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ i rapporti tra l’attaccante e il resto del gruppo sarebbero ai minimi termini.

Una parte della rosa lamenta infatti di aver giocato con infiltrazioni per non sentire il dolore, biasimando quindi il comportamento di Icardi fermo dal 9 febbraio. Non solo, proprio in vista delle partite contro Eintracht e Milan lo spogliatoio avrebbe pensato a un patto: dare tutto per vincere e dimostrare che la presenza del compagno illustre non è fondamentale.

SPORTAL.IT | 12-03-2019 14:55