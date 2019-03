Icardi-Inter, il retroscena della tregua: le due condizioni

Mauro Icardi oggi torna ad allenarsi in gruppo ma il suo futuro è già deciso. Dopo oltre un mese di stop, l'ex capitano nerazzurro ha concluso le sue cure per l'infiammazione al ginocchio destro e ad Appiano, per la prima volta dal 13 febbraio, quando perse la fascia e si rifiutò di partire per la trasferta di Vienna, rientra in campo con i compagni.

Ad accoglierlo saranno però solo 11 giocatori, non i Nazionali partiti per i vari impegni in tutto il mondo: un rientro soft che che gli permetterà di reintegrarsi lentamente in gruppo in vista del ritorno dei croati, con cui si chiarirà la prossima settimana.

La trattativa tra l'amministratore delegato Beppe Marotta e l'avvocato Paolo Nicoletti, scelto come intermediario da Icardi e Wanda Nara per arrivare a una tregua, è andata a buon fine ed è stata firmata una pace temporanea. Secondo il Corriere della Sera, le condizioni per il disgelo sono due: il bomber rientra senza promuovere rivendicazioni sulla fascia, e soprattutto senza avere appuntamenti in agenda per il prolungamento del contratto, ora sempre più un miraggio. A giugno la separazione è scontata, anche perché la frattura tra Maurito e l'ambiente è ormai insanabile.

Contro la Lazio, alla ripresa del campionato, Icardi difficilmente partirà titolare e dovrà scalare le gerarchie delineate da Spalletti dopo la vittoria nel derby. "La fine delle ostilità conviene a tutti – scrive il quotidiano meneghino -. Giova alla società che non vede deprezzare nella guerra di nervi il proprio giocatore più rappresentativo, un asset da valorizzare e non da mortificare. È utile all’argentino perché è stato estromesso dalle recenti convocazioni dell’Argentina e lui invece ha nel mirino la Coppa America. Ne trae beneficio anche Spalletti che nel rush finale del campionato ha un altro centravanti di valore su cui fare affidamento. Tutti uniti fino a maggio".

E' sempre più concreta l'ipotesi di uno scambio con l'attaccante della Juventus Dybala, che ha trovato il benestare della nuova stella Lautaro Martinez: "Mi trovo benissimo a giocare con Paulo", ha detto dal ritiro dell'Argentina.

SPORTAL.IT | 21-03-2019 08:00