Icardi-Inter, la nuova mossa dell'attaccante

Tra i tanti corollari negativi della rottura tra Mauro Icardi e l’Inter c’è la mancata convocazione dell’attaccante da parte del ct dell’Argentina Lionel Scaloni per le amichevoli contro Venezuela e Marocco.

Il numero 9 dell’Inter era stato tra i protagonisti delle prime partite successive al flop al Mondiale di Russia, cui era seguita una vera e propria rivoluzione all’interno dell’Albiceleste.

Oltre all’esonero di Sampaoli si era infatti registrata la pausa di riflessione di Leo Messi, che aveva chiesto ed ottenuto di non essere convocato. Icardi aveva approfittato dell’interregno brillando nelle amichevoli insieme a Paulo Dybala, al punto che i due hanno segnato il primo gol con la Nazionale nella stessa partita, il 21 novembre scorso contro il Messico.

Ora Messi è tornato mentre Icardi è finito fatalmente fuori dal giro non giocando una partita ufficiale dal 9 febbraio.

Proprio tutto questo potrebbe però favorire il disgelo tra Maurito e l’Inter se è vero che nella giornata di giovedì 21 marzo Icardi tornerà ad allenarsi in gruppo insieme agli altri giocatori a disposizione di Spalletti, cosa che non succede da oltre un mese, da quel 13 febbraio quando venne comunicata a Icardi la decisione di togliergli la fascia da capitano.

Non si tratterà, forse, della mossa decisiva per riportare il sereno, ma comunque di un passo fondamentale per la ricomposizione di una parte della frattura, ovvero quella tra Icardi e lo spogliatoio e tra il giocatore e l’allenatore.

I passi successivi saranno un colloquio tra Icardi e i compagni, previsto per settimana prossima e poi un nuovo incontro tra l’amministratore delegato Giuseppe Marotta con il giocatore e la moglie-agente Wanda Nara. Intanto però l’ex dirigente della Juventus non ha mai smesso di sentirsi con Paolo Nicoletti, l’avvocato di fiducia della famiglia Icardi.

L’obiettivo è arrivare a una tregua che riporti Icardi a disposizione di Spalletti già in vista della sfida-Champions del 31 marzo contro la Lazio. Per avere poi il tempo di capire se l’avventura di Mauro all’Inter proseguirà anche nella prossima stagione.

SPORTAL.IT | 20-03-2019 14:05