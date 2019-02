Icardi-Inter: nuova esplosiva intervista di Wanda Nara

Mauro Icardi non scende in campo da 13 giorni, ha perso la fascia da capitano e la stima di alcuni dei suoi compagni, ma Wanda Nara non demorde e continua a rilasciare dichiarazioni pesanti sulla situazione di suo marito.

La rivista argentina Gente ha intervistato la moglie-agente del bomber dell’Inter, e ha postato su Twitter la copertina del prossimo numero che vede in prima pagina la show-girl con alcune anticipazioni dell’articolo. Il titolo è “Ho rivoluzionato il machismo nel calcio”. “Mentre negozia il contratto di Icardi con l’Inter – scrive il magazine -, Wanda denuncia: ‘Molti cercano di destabilizzarmi, ma Mauro crede in me‘”. E ancora: “Mauro è il primo a credere in me. Il nostro amore è per tutta la vita. Preparo i miei figli ad affrontare l’invidia e il male”. Nelle prossime ore arriveranno i dettagli dell’intervista.

Wanda in questi giorni è a Dubai con i figli, alla ricerca di serenità dopo le polemiche delle ultime settimane. Queste le sue ultime dichiarazioni a Tiki Taka: “Nel calcio ci sono tante ingiustizie, come il rigore della Fiorentina, come l’atteggiamento di Perisic dopo il gol di Politano, come tenere Icardi a casa con tutto questo dolore che ha. Lo fanno sembrare un mostro, ma non lo è. Mauro ha rispetto di tutti, per i colori, per la maglia dell’Inter. Mauro è un vero interista, tolgono la fascia a chi ci tiene di più? Dire che è stato punito per quello che ho detto in tv è tremendo, perché qui io parlo da opinionista”.

L’amministratore delegato Beppe Marotta lunedì si è espresso così sulla questione: “Le parole di Wanda a Tiki Taka hanno rotto un equilibrio? Assolutamente no, esprimo gratitudine alla squadra, all’Inter, ai giocatori, perché abbiamo rivisto una squadra motivata e cha ha giocato bene. Per quanto riguarda la questione Icardi, abbiamo speso tante parole: è giunto il momento di non parlarne più”.

SPORTAL.IT | 26-02-2019 16:40