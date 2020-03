Icardi-Juve, la mossa di Marotta frena Wanda Nara e Paratici

Una clausola presente nel contratto di Mauro Icardi frena il suo possibile trasferimento alla Juventus a partire dalla prossima stagione. Secondo fonti francesi, riportate da Tuttosport, l'Inter e il Paris Saint Germain in estate avrebbero stabilito un'intesa: qualora il il club parigino riscattasse il bomber argentino per girarlo poi a una società italiana, al club nerazzurro andrebbero 85 milioni di euro, e non 70 come pattuito in caso restasse nella Capitale transalpina.

La mossa è stata decisa da Beppe Marotta in chiave anti-Juve: da tempo sono noti l'interesse del club bianconero per l'ex capitano nerazzurro e i continui contatti tra la moglie agente Wanda Nara e il direttore sportivo bianconero Paratici.

Ora gli uomini di mercato juventini si trovano a un bivio: o abbandondare definitivamente la pista Icardi, o versare la cifra bonus nelle casse dei rivali, che con 85 milioni di euro potenzierebbero il mercato in entrata.

Tra polemiche e incomprensioni con il tecnico Tuchel, in Francia Icardi è comunque riuscito a rilanciarsi segnando 20 gol in 31 partite tra campionato e coppe.

SPORTAL.IT | 09-03-2020 12:00