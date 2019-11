Icardi-Juve, non è finita: spunta clausola.Il ruolo di Wanda Nara

Se così fosse, si rivelerebbe una magnifica ossessione. Sia per l’una sia per l’altra parte. Mauro Icardi e la Juventus non rappresentano una mera architettura di mercato, ma un qualcosa di incompiuto che potrebbe concretizzarsi con l’abilità di gestione e negoziazione dimostrata da Wanda Nara, sua agente e consorte, e la costanza di Fabio Paratici che, un’estate fa, aveva incontrato la modella e showgirl argentina alle Baleari per discutere tempi e modi. Il trasferimento, allora, parve azzardato o forse semplicemente non si era ancora giunti a un punto decisivo della trattativa.

Che cosa è cambiato? Davvero i tempi sono maturi? A rilanciare uno dei temi portanti della scorsa estate di calciomercato, è stato Il Giorno che ha rinnovato una attenzione mai sopita sul possibile trasferimento sull’asse Milano-Torino dell’attaccante argentino. D’altronde gli interessi professionali di Wanda Nara sono e rimangono per ora in Italia (vedi Mediaset, Tiki Taka e GFVip) e l’acquisto di un nuovo, lussuoso, attico a Milano lascia presupporre che quanto affermato con convinzione da Icardi, in una recente intervista, di un loro ritorno nella città meneghina è molto concreto.

Passando alle cose più suggestive, la Juventus continuerebbe a seguire il giocatore con particolare attenzione per provvedere ad offrire a Maurizio Sarri l’alternativa migliore, in un rapporto costi-benefici, nell’ottica di una progressiva uscita di Cristiano Ronaldo.

Icardi ha ripreso a disputare incontri di altissimo livello e con una media gol di pregio, intrigando allenatore e tifosi del PSG che dovrebbe riscattarlo a giugno. Ma è proprio il prestito accordato dall’Inter a prevedere, secondo quanto riferisce il quotidiano, il presupposto dell’operazione.

Mauro godrebbe di una clausola nel nuovo contratto che permetterebbe all’argentino di dire no alla proposta di riscatto del club parigino, che avrebbe già messo sul piatto 8 milioni di euro fino al 2024. Libero da vincoli, Icardi rientrerebbe così a Milano nella speranza di essere di passaggio e trasferirsi alla Juventus.

Andrea Agnelli sarebbe pronto a spingersi fino ad un quinquennale da 10 milioni netti a stagione. Ma i conti andrebbero fatti con Beppe Marotta, il quale non parrebbe propenso a sconti sul cartellino e chiedere anche più dei 70 milioni concordati col PSG. Anzi, dalla sua Marotta avrebbe iniziato a trattare con lo scontento Mandzukic (che sembrava già in partenza per la Premier a gennaio) in vista della sessione di riparazione.

VIRGILIO SPORT | 26-11-2019 14:42