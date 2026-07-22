Icardi chiama la Serie A, Juventus e Milan tentate dal colpo a parametro zero

Mauro Icardi è svincolato dopo l'addio al Galatasaray. Juventus e Milan valutano il colpo a parametro zero: ecco tutti gli scenari di mercato

Cresciuto a pane e calcio, dal 2008 vivo il giornalismo sportivo raccontando storie, emozioni e protagonisti. Specializzato nel calciomercato, seguo trattative e retroscena con passione. Amo le interviste che svelano il lato umano del gioco.

Ci risiamo! Accostato tantissime volte a club italiani, dove ha lasciato il segno con le maglie di Sampdoria e, soprattutto, Inter, Mauro Icardi torna ad essere al centro delle voci di calciomercato. Nonostante le 33 primavere sulle spalle, e qualche infortunio di troppo, il bomber di Rosario continua ad esercitare il suo fascino sulle società del nostro campionato.

Icardi, occasione a parametro zero

Salutato il Galatasaray il 30 giugno, alla scadenza del contratto, dopo quattro stagioni e una valanga di gol, che hanno fatto innamorare i caldissimi tifosi dell’Ali Sam Yen di Istanbul, l’argentino si presenta come un’occasionissima a costo zero.

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E per un calciatore del suo livello non è un particolare di poco conto, soprattutto per chi deve tenere a bada i conti.

Icardi alla Juventus: con Spalletti ora c’è stima

Maurito è stato uno dei nomi più chiacchierati, in ottica Juventus, fin dal gennaio scorso. L’allenatore bianconero, Luciano Spalletti, ha condiviso con lui l’esperienza all’Inter dal 2017 fino all’estate del 2019.

Gli ultimi mesi a Milano sono stati segnati da pesanti frizioni con la dirigenza, con pesanti dichiarazioni dell’ex agente e moglie Wanda Nara, che portano il tecnico di Certaldo a togliergli la fascia di capitano. Una frattura insanabile che porterà, il 2 settembre del 2019, all’addio col Paris Saint-Germain che lo ha accolto in Francia.

Dunque, qualcuno potrebbe pensare che i rapporti tra i due non siano idilliaci, ma, oltre ad aver espresso pubblicamente il rispetto reciproco, Spalletti e Icardi hanno risolto tutte le loro problematiche e si stimano.

Quindi, questo non rappresenterebbe di certo un problema. A gennaio, dicevamo, dopo un sondaggio preliminare, la Juve si è tirata indietro, con Giorgio Chiellini che non era proprio convinto di dare seguito all’operazione.

Carnevali studia l’affondo alla Celik

Adesso, con i problemi che persistono per Randal Kolo Muani, Icardi potrebbe rappresentare un’occasione, tecnica ed economica. Il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali, insieme al direttore dell’area tecnica Frederic Massara, hanno già colpito a costo zero strappando Zeki Celik alla Roma, quando la firma sembrava ad un passo.

Ora potrebbero riprovarci anche con Icardi, chiaramente come bomber di scorta. Infatti, il preferito per guidare l’attacco resta il francese del PSG, ma si sta lavorando alacremente anche per Mateo Pellegrino del Parma, con Ekhator che potrebbe fare il percorso inverso.

Allo stato attuale, secondo quanto raccolto, oltre ad un semplice sondaggio preliminare, non sono stati mossi passi concreti da parte della Juve per Icardi, ma scandagliando il mare magnum del calciomercato, si evince come la possibilità resti valida se qualche trattativa di quelle già imbastite non dovesse andare per il verso giusto.

Icardi al Milan: serve la cessione di Gimenez

Discorso diverso per il Milan che, dopo aver acquistato Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain per una cifra superiore ai 70 milioni di euro, deve piazzare Santiago Gimenez per poter liberare spazio per un centravanti che accetti di restare all’ombra del portoghese e approfittare delle occasioni che gli verranno date dal nuovo tecnico Ruben Amorim.

In questo scenario, ecco che il nome di Icardi prende piede e le valutazioni sono in corso, per le stesse ragioni dette prima per la Juventus.

Resta sicuramente l’intenzione del calciatore di tornare in Italia, anche a costo di perderci qualcosa d’ingaggio, viste le sontuose proposte arabe. Ma il classe 1993 non ha ancora intenzione di andare a svernare e prenderebbe in considerazione destinazioni esotiche solo se in Europa non dovesse arrivare l’offerta giusta. Situazione da monitorare, Icardi chiama: vedremo se la Serie A risponderà.