Icardi, la Juve studia lo scambio con l'Inter. Wanda Nara allertata

Il futuro di Mauro Icardi continua ad essere uno degli argomenti più caldi del calciomercato, in vista della sessione estiva. La Juventus si prepara ad ogni eventualità: nel caso di un mancato riscatto da parte del Paris Saint Germain, il club bianconero tratterà direttamente con l'Inter l'acquisto del bomber argentino.

Secondo indiscrezioni, Paratici, a stretto contatto con Wanda Nara, per rompere il ghiaccio con Beppe Marotta potrebbe inserire nella trattativa alcune contropartite di livello come Juan Cuadrado, che piace molto ai nerazzurri e in particolare ad Antonio Conte. I bianconeri sarebbero pronti ad offrire anche Gonzalo Higuain, un nome che però non convince la dirigenza del club meneghino.

Icardi prima della pausa forzata causa Coronavirus era finito ai margini nella formazione di Tuchel, e il suo futuro sotto la Torre Eiffel è in forte dubbio, anche perché il giocatore può esercitare il diritto di veto sull'acquisto del Psg: la sua preferenza per l'Italia è nota, e Maurito vorrebbe tornare anche a costo di restare all'Inter nella prossima stagione.

Intanto Icardi ha risposto indirettamente agli attacchi di Maxi Lopez, che aveva accusato lui e Wanda Nara di aver riportato i bambini in Italia in piena emergenza Coronavirus: "Perché abbiamo deciso di fare ritorno in Italia? Perché è possibile far ritorno nel luogo di residenza, ovviamente rispettando le misure di sicurezza imposte dallo Stato e sempre assicurando la sicurezza di ogni membro della mia famiglia. Stiamo trascorrendo la quarantena in famiglia, speriamo che finisca presto", ha detto in una diretta con i tifosi su Instagram.

SPORTAL.IT | 01-04-2020 10:46