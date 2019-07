Icardi, la lunga attesa del bomber ribelle

Alla Juventus andrebbe di corsa ma quanto di buono mostrato da Gonzalo Higuain ha complicato i piani di Mauro Icardi: la tifoseria bianconera reclama a gran voce la permanenza del ‘Pipita’, che è andato in gol contro il Tottenham e lui, che sembrava essersi persuaso a dire sì alla Roma, lancia segnali alla dirigenza. Difficilmente verrà ascoltato, l’ex attaccante del Napoli, del Milan e del Chelsea, ma la sua è una posizione da chiarire. E intanto, ad Appiano Gentile, Icardi monitora la situazione del connazionale, perché sa che è legata a doppio filo alla sua. porte del Napoli

Sono lontani i tempi i cui la moglie-agente, Wanda Nara, aveva deciso di mettere pressione all’Inter parlando dell’interessamento per il marito dei più importanti club europei. C’è la Juventus, che ci sta pensando, c’è anche il Napoli, che però non ha ancora mollato la presa su James Rodriguez, in uscita dal Real Madrid e tentato dagli azzurri. Ma anche dall’idea del grande salto, con il passaggio all’Atletico Madrid. "Chi viene tra James, Pepé e Icardi? Sono tutti grandi campioni, quindi sono sempre benvenuti, ma non spetta a noi calciatori decidere chi comprare. Spero che, chiunque arrivi, abbia il giusto atteggiamento. Lo scorso anno è arrivato un campione come Fabian Ruiz, siamo un grande gruppo e questo è importante. Ancelotti sta facendo passare i suoi concetti: bisogna vincere, è il pensiero della squadra e della società che sta completando la rosa per fare grandi cose" ha detto da Napoli Lorenzo Insigne, che sarebbe felice di giocare con l’ex sampdoriano ma che non vuole forzare la mano ad Aurelio De Laurentiis. Anche perché il produttore cinematografico non si farebbe influenzare.

E così mentre i compagni sono in tournee in Asia Maurito, che si sta allenando con impegno, e la moglie aspettano che la situazione si sblocchi.

SPORTAL.IT | 22-07-2019 10:03