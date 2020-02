Icardi: la mossa dell'Inter spiazza la Juve e Wanda Nara

Il futuro di Mauro Icardi resta uno dei temi caldi del calciomercato in vista dell’apertura della sessione estiva. Il bomber argentino è tornato al gol nella partita di sabato contro l’Amiens dopo un digiuno durato alcune partite, che ha fatto riaffiorare i dubbi sul possibile riscatto a fine stagione del giocatore dall’Inter.

Nonostante le 19 reti la dirigenza del Paris Saint Germain e il tecnico Tuchel non sarebbero così intezionati a versare i 70 milioni di euro necessari per prelevare a titolo definitivo il cartellino dell’attaccante classe 1993.

Sul giocatore c’è sempre in agguato la Juventus ma secondo quanto riporta Diario Gol nelle ultime ore sarebbe tornata di nuovo forte l’opzione Real Madrid. I blancos sono alla ricerca di un centravanti prolifico per il dopo Benzema, e si sarebbero messi in contatto con Marotta.

Secondo il quotidiano iberico, i due club stanno trattando per uno scambio: Icardi potrebbe finire a Madrid in cambio di uno tra Jovic e Modric, più soldi.

Il contatto tra il Real e Marotta spiazza la Juventus e Wanda Nara, che da tempo stanno architettando un possibile trasferimento del giocatore a Torino.

Poco più di un anno fa, l’Inter decise di togliere la fascia a Icardi per consegnarla ad Handanovic, dando il via alla crisi. L’ad nerazzurro Marotta aveva raccontato, interrogato sul tema dell’anniversario imminente, i nuovi equilibri dello spogliatoio interista: “Devo dire che tra le componenti importanti c’è la compattezza del gruppo, anche una stabilità della società e la solidità dell’allenatore. Nelle annate ci sono problematiche, abbiamo posto dei correttivi senza venire meno a quello che è il rispetto dei professionisti e Conte ha svolto un grandissimo lavoro di disciplina inculcando un grande senso di appartenenza”.

