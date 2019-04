Icardi lacera l'Inter: cosa succede dopo lo sfogo di Spalletti

L'esplosione di Luciano Spalletti dopo la sconfitta contro la Lazio ha riaperto ufficialmente lo scontro interno tra Mauro Icardi e il mondo nerazzurro. Con il ritorno in gruppo del bomber argentino e la mediazione tra Marotta e l'avvocato Nicoletti sembrava tutto rientrato, almeno fino al termine del campionato. Invece il caso si è aggravato e rischia di condizionare il finale di stagione dell'Inter, che deve puntare obbligatoriamente alla Champions League.

Mercoledì, salvo nuove sorprese, Spalletti lo convocherà per il turno infrasettimanale contro il Genoa, quando mancherà ancora l'infortunato Lautaro Martinez. "Se continua ad allenarsi bene, se tutto va come è normale che vada, lui può rientrare. Rimetterlo in gruppo per me non è un problema. E' stato fuori una partita, ma dalla prossima rientra e quando c'è da giocare gioca", ha aperto la porta dopo lo sfogo il tecnico nerazzurro, che però ha specificato che il giocatore deve riguadagnarsi la fiducia del gruppo. A livello fisico, come affermato dallo stesso Spalletti, non ci sono problemi, e già contro la Lazio avrebbe potuto giocare un tempo.

Intanto il mondo nerazzurro è spaccato. A San Siro una parte del pubblico ha fischiato Spalletti per la decisione di escludere l'argentino: Icardi ha ormai perso l'appoggio di quasi tutti i tifosi, ma da alcuni è considerato troppo importante per il finale di stagione e non va escluso.

Dalla parte di Spalletti si sono schierati invece i due ex Bergomi e Pirlo: "La cosa anomala è la trattativa con l’avvocato, Spalletti la ha definita umiliante e ha ragione. Non è importante il nome che hai sulle spalle ma lo stemma che hai davanti, dò ragione a Luciano al 100%. Io ero capitano, anche senza la fascia rimani importante, perché non lo capisci? Metti da parte l’orgoglio, la maglia dell’Inter è una maglia importante", ha spiegato l'ex capitano. "Spalletti è stato coerente con quello che pensa e che ha detto. Non sappiamo se Icardi si è chiarito o meno coi compagni. Un giocatore non ha la personalità per andare a parlare con allenatore e compagni? Ha bisogno di un avvocato?", gli ha fatto eco Pirlo.

SPORTAL.IT | 01-04-2019 11:50