Colpo di scena nell'affare che vede il club biancoceleste e l'attaccante argentino ex Inter e Sampdoria oggi svincolato

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Mauro Icardi è uno di quei nomi che, fatto il suo giro, torna con assidua frequenza ad ogni sessione di mercato anche se stavolta la questione è di leggero disallineamento, rispetto a quanto accaduto nel recente passato. Da svincolato l’attaccante argentino, scuola Barcellona, è stato associato alla Lazio e proprio il club biancoceleste sarebbe in procinto di reclutare Mauro e di inserirlo nella rosa della capolista per offrire a Rino Gattuso l’alternativa ulteriore. Un segnale di discontinuità rispetto alla squadra e all’impostazione di Maurizio Sarri, da questa stagione all’Atalanta. A sette anni di distanza, se dovesse andare in porto l’accordo, Icardi tornerà a giocare in Serie A.

L’addio di Icardi all’Inter

Nella memoria storica dei tifosi dell’Inter, l’addio di Icardi al nostro campionato è stato accompagnato dal tormentato passaggio al PSG, alle note vicende in tribunale e alla figura di Wanda Nara – che allora affiancava i rappresentanti del giocatore – che saliva i gradini dell’aereo che la avrebbe portata a Parigi per chiudere il trasferimento dell’ex marito alla società francese. Da capitano, lasciava l’Italia con una certa amarezza, per via della chiusura del rapporto con la società di viale della Liberazione. A Milano è rimasto legato per alterne vicende, potrebbe quindi tornare a stretto giro al servizio di Gattuso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Icardi alla Lazio, c’è il sì dell’attaccante

Che cosa potrebbe dare in più Icardi a questa Lazio che ha registrato un avvio da record, 10 punti nelle prime 4 partite complice un altro ex Inter in evidenza come Davide Frattesi? La punta tra Sampdoria e Inter ha contribuito a obiettivi concreti: in 219 partite ha collezionato 121 gol e 31 assist. E 111 di queste reti sono state segnate con la maglia dell’Inter.

Era un giocatore diverso rispetto a quello visto in Francia prima e poi al Galatasaray, in Turchia ma di reti ne ha realizzate anche con queste maglie. Dopo l’intervento seguito all’infortunio e lo stop forzato, l’avventura turca si è conclusa e non in modo pacifico. Da parametro zero, Icardi vale oggi sul mercato circa 4 milioni di euro. Non reputa chiusa la sua carriera da calciatore. Probabili abbia ceduto proprio perché intenzionato a continuare, comunque vada. Ora secondo Sky Sport manca da convincere il tecnico biancoceleste, chiamato a studiare le soluzioni adatte all’inserimento di Icardi.

I contatti con la Lazio e il parere di Gattuso

I contatti ci sono già stati in estate, l’offerta anche ma l’agente di Mauro ha preferito tergiversare, attendere altre possibili offerte dietro la richiesta dello stesso giocatore convinto di poter avere altre occasioni. Invece si è ritrovato senza una possibilità concreta e la Lazio è tornata così ad essere una destinazione anche sul piano del gioco, ma come alternativa Noslin e Pinamonti.

Come occasione a parametro zero, la società di Claudio Lotito sarebbe incline a chiudere ma attende il via libera definitivo o almeno la disponibilità da parte di Gattuso che avrebbe comunque a sua disposizione un attaccante di 33 anni di esperienza in una stagione che si attende impegnativa e che necessita di risultati concreti.