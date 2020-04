Icardi, l'Inter trema dopo lo stop alla Ligue 1

Dopo che la Serie A aveva chiuso i battenti a marzo all’insegna della tensione tra Governo e istituzioni calcistiche, anche ora che la fase d’emergenza della lotta al Coronavirus sembra superata il livello di litigiosità resta elevato. Prima il tema era l’eventuale sospensione del campionato, ora è la sua ripresa.

Tutto il contrario di quanto avvenuto in Francia, dove la Federcalcio ha immediatamente recepito le indicazioni del Governo che ha disposto la sospensione dell’attività calcistica professionistica fino a settembre. Poco dopo la FFF ha annunciato che la stagione 2019-2020 è da considerarsi conclusa. Una decisione-choc che potrebbe avere conseguenze importanti anche in chiave mercato.

Per la totalità dei club francesi, infatti, rischiano di andare incontro a serie difficoltà finanziarie. Big compresi. Il Paris Saint-Germain dominatore rischia di perdere tra mancati incassi da stadio e sponsor una cifra vicina ai 70 milioni di euro. Impossibile pensare che questo non abbia ricadute sul mercato. La Serie A guarda interessata, in particolare l’Inter. Proprio a 70 milioni, infatti, ammonta il diritto di riscatto che il Psg vanta su Mauro Icardi.

L’unica certezza, al momento, è che l’argentino non indosserà più la maglia del Paris almeno fino a settembre, ma il prestito scadrà il 30 giugno, quindi l’esperienza francese dell’ex capitano nerazzurro potrebbe anche essersi conclusa perché i campioni di Francia potrebbero decidere di non esercitare il riscatto, complici le prevedibili difficoltà economiche, ma anche il calo di rendimento vissuto da Icardi nella seconda parte di questa particolarissima stagione. Il giocatore potrebbe quindi fare ritorno alla base e a quel punto l'Inter sarebbe costretta ad ascoltare altre proposte, forse al ribasso, magari in arrivo dall'Italia e in particolare dalla Juventus.

Per lo stesso motivo quattro giocatori che andranno a scadenza di contratto il 30 giugno con il Psg sembrano certi dell’addio. Si tratta di Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, Edinson Cavani e Tanguy Kouassi. Il primo è stato nel recente passato nel mirino di diversi club italiani, mentre Cavani è da tempo in cerca di una nuova squadra. E il suo futuro potrebbe intrecciarsi con quello di Icardi…



SPORTAL.IT | 28-04-2020 22:29