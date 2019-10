Icardi macchina da gol, pesante bordata all'Inter

Mauro Icardi è innamorato di Parigi e viceversa. L’impatto dell’ex capitano dell’Inter, con la casacca del PSG, sul campionato francese, si fa sempre più tangibile. Anche nel big match dell’ultimo turno di Ligue 1, contro l’O.Marsiglia, il bomber argentino è stato grande protagonista, con una doppietta d’autore che ha confermato la sua incredibile abilità di andare a rete. Mauro Icardi si sta divertendo e pare, ormai, perfettamente integrato nel club francese.

Al termine della sfida vinta dal PSG sull’OM con un secco 4-0, l’ex bomber nerazzurro è stato chiaro: “Il Paris Saint-Germain è la squadra migliore in cui abbia mai giocato. Mi trovo molto bene, c’è tanta armonia con i miei compagni di squadra”, le sue parole a Canal Football Club. Dichiarazioni forti che sottolineano come l’argentino sia sempre più convinto della scelta fatta la scorsa estate.

Da ricordare che Mauro Icardi è, attualmente, al PSG con la formula del prestito oneroso. L’Inter dovrà attendere il termine della stagione in corso per capire se il PSG deciderà o meno di riscattarlo (pagando, al club nerazzurro, una cifra pari a 70 milioni di euro).

Secondo le ultime indiscrezioni, l’ultima parola dovrebbe essere proprio quella di Mauro Icardi. Considerato l’eccellente ambientamento a Parigi (sette gol in sette partite complessive), è più che probabile che non rientrerà a Milano, sponda nerazzurra.

Il tutto mentre il popolo nerazzurro attende il vero Romelu Lukaku. Il bomber belga, ex Manchester United, sta segnando con una buona continuità ma non ha ancora convinto pienamente i tifosi dell’Inter che, da lui, si attendono molto di più.

L’Inter, intanto, si frega le mani. A livello economico, se Icardi dovesse essere riscattato dal PSG e Gabigol dovesse essere venduto a cifre importanti (non meno di 15 milioni di euro), le casse nerazzurro sarebbero piuttosto piene.

Resta il rammarico di aver perso un attaccante di razza come Mauro Icardi. In tanti pensano che, con Antonio Conte in panchina a telecomandarlo, l’argentino avrebbe potuto fare la differenza con la casacca nerazzurra.

