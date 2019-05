Icardi-Martinez, Spalletti apre

L’Inter chiude il campionato ospitando l’Empoli e per Spalletti c’è aria di addio ai colori nerazzurri.

Il tecnico toscano, che potrebbe essere sostituito in panchina da Antonio Conte, ha però parlato in conferenza solo della gara contro la propria ex squadra e della necessità di portare a casa la vittoria per qualificarsi per la Champions League: "Siamo abituati alle pressioni ed io in particolare perché non c'è mai stato un campionato in cui sono arrivato tranquillo alla fine, ma penso che la squadra abbia avuto gli insegnamenti giusti in questi due campionati per arrivare preparata a questo confronto”

Poi una considerazione sull'importanza dell'"effetto San Siro": "I tifosi si sono sempre comportati nella maniera corretta, cercano di stare vicini alla squadra. Poi i calciatori devono essere bravi a interpretare e dare delle soddisfazioni a chi sta sugli spalti".

SPORTAL.IT | 25-05-2019 18:16