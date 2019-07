Icardi-Napoli, Wanda Nara lancia un segnale

Sono ore frenetiche per il mercato del Napoli. Il nome di James Rodriguez resta il primo dell’elenco di Carlo Ancelotti oltre che il più suggestivo, ma con il passare del tempo le possibilità che il colombiano vesta la maglia azzurra sembrano sfumare sempre più. La trattativa per Pépé, fantasista del Lilla rivelazione dell’ultima Ligue 1, avanza a grandi passi, anche se la concorrenza non manca,

De Laurentiis è disposto a spendere oltre 60 milioni di cartellino, grazie anche al fatto che in virtù delle nuove leggi l’ingaggio verrebbe a costare cifre ragionevoli.

anche se dopo Di Lorenzo e Manolas il terzo acquisto in ordine cronologico dell’estate del Napoli dovrebbe essere Elmas, il giovane centrocampista turco in arrivo dal Fenerbahce e destinato a raggiungere presto i nuovi compagni ed Ancelotti nel ritiro di Dimaro.

A proposito di grandi nomi, però, quello di Mauro Icardi resta più vivo che mai per il nuovo Napoli. A dispetto di un attacco già più che competitivo, con Mertens, Insigne e un centravanti come Milik reduce da un’ottima stagione, la possibilità di ingaggiare l’argentino ormai in uscita dall’Inter resta concreta. Come noto su Icardi c’è anche la Juventus, ma dopo l’acquisto di De Ligt i bianconeri non sembrano potersi permettere altre spese significative, almeno prima di aver venduto, senza contare che l’attacco di Sarri è al momento più che abbondante.

Peraltro se Icardi preferirebbe la soluzione Juventus, l’Inter auspicherebbe una cessione al Napoli, non vista come la rivale diretta per lo scudetto, senza ovviamente pensare alla storica rivalità tra bianconeri e nerazzurri. La telenovela sul futuro dell’ex capitano dell’Inter sembra destinata a durare ancora a lungo, quasi fino alla fine della sessione di mercato, ma con la Juventus bloccata dalla mancata cessione di Higuain, e di Mandzukic, prende corpo l’ipotesi Napoli, anche qualora De Laurentiis mettesse a segno il colpo Pépé.

A tal proposito ecco un succoso indizio arrivare dalla solita Wanda Nara. La moglie-agente di Icardi ha postato su Instagram una foto che la ritrae con gli occhi dipinti di azzurro. A buon intenditore…

SPORTAL.IT | 22-07-2019 18:12