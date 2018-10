Icardi non segue Spalletti: 'Non è tutto da buttare'

Serata da ex amara per Mauro Icardi, sui cui piedi sono capitate le uniche due occasioni potenziali per tenere in piedi l’Inter nel primo tempo a Barcellona, insieme al tentativo di Vecino.

Il capitano nerazzurro però dissente dalla visione di Spalletti, critico con i giocatori per la prestazione al 'Camp Nou': "Nel primo tempo non abbiamo giocato al massimo delle nostre possibilità, abbiamo lasciato troppo spazio e questo contro il Barcellona non si può fare, ma nella ripresa abbiamo pressato meglio e avremmo potuto fare meglio se fossimo stati più precisi in attacco”.

La classifica resta buona grazie al pareggio tra Psg e Tottenham, ma sarà necesario fare punti a San Siro contro il Barcellona per non rischiare di vedersi avvicinare gli inglesi: "Cercheremo di raccogliere punti a Milano” ha concluso l’argentino.

SPORTAL.IT | 25-10-2018 00:20