Icardi non si allena, l'Inter si spazientisce: la mossa del club

Mauro Icardinon si allena da quando ha perso la fascia da capitano. Anche martedì l'attaccante nerazzurro si è limitato a delle sedute fisioterapiche, e non ha messo piede né in campo, né nello spogliatoio. Una situazione anomala, che spinge l'Inter a vederci chiaro: il centravanti argentino mercoledì si sottoporrà ad una serie di accertamenti clinici prescritti dal medico sociale Piero Volpi, per stabilire l'entità del problema al ginocchio e alla caviglia che costringe Maurito ai box.

Nessun segno di disgelo ad Appiano, neanche nel giorno del 26esimo compleanno dell'attaccante argentino. Il giocatore ha proseguito nel suo percorso di recupero dall'infiammazione al ginocchio destro, tornata a manifestarsi nella scorsa settimana, quando scoppiava la bufera della fascia da capitano.

Proprio sulla questione della fascia Icardi non vuole cedere. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'impressione è che il bomber non voglia tornare su propri passi, almeno fino a quando non tornerà capitano. Un vicolo cieco, considerato che l'Inter non ha affatto l'intenzione di restituirgli i gradi. Il fuorionda di Wanda Nara durante la trasmissione Tiki Taka è stato esplicativo sulle intenzioni della coppia. "La fascia per Mauro era come una gamba e non si può giocare senza una gamba", le parole della showgirl che, lacrime e promessa di Marotta a parte, sembra voler continuare la politica del muro contro muro degli ultimi giorni.

"Felice compleanno amore mio – è il post di auguri a Mauro su Instagram di Wanda – Nessuno può immaginare l'essere umano che tu sei, perché nessuno è come te. Grazie per averci dato una famiglia bellissima e grazie per avermi dato il coraggio e il rispetto che ogni donna merita. Ci dai orgoglio e come dico sempre sei un grande esempio di uomo, padre e marito. Possa Dio continuare a realizzare tutti i tuoi sogni. Perché sai che siamo e saremo sempre con te, accompagnandoti ad ogni passo. La tua famiglia ti ama".

SPORTAL.IT | 19-02-2019 16:30