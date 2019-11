Icardi non si ferma più, Real a valanga

Pioggia di gol e di espulsioni, ben quattro in otto partite, nel martedì di Champions League. La quarta giornata dei gruppi A-D ha promosso agli ottavi tre squadre: a Juventus e Bayern, vittoriose nelle gare delle 18.55, si è aggiunto il Psg, cui è bastato un gol di Icardi in apertura per restare a punteggio pieno.

Traguardo in arrivo anche per il Manchester City, così come per Real Madrid e Tottenham, protagoniste delle goleade di serata: Blancos trascinati dalla stellina Rodrygo. Nel girone della Juventus l’Atletico Madrid cade a Leverkusen: Sarri vede il primo posto.

In quello dell’Atalanta pazzesco 3-3 tra Dinamo Zagabria e Shakhtar con quattro gol negli ultimi dieci minuti, risultato che tiene ancora in corsa, seppur virtualmente, la squadra di Gasperini per il secondo posto.

Risultati, marcatori e classifiche:

Gruppo A

Psg-Bruges 1-0

22’ Icardi (P)

Real Madrid-Galatasaray 6-0

4’, 7’, 92’ Rodrygo (R); 14’ rig. Ramos (R); 44’, 81’ Benzema (R)

Classifica: Psg 12; Real Madrid 7; Bruges 2; Galatasaray 1

Gruppo B

Bayern Monaco-Olympiacos 2-0

69’ Lewandowski (B); 89’ Perisic (B)

Stella Rossa-Tottenham 0-4

34’ Lo Celso (T); 58’, 61’ Son (T); 85’ Eriksen (T)

Classifica: Bayern 12; Tottenham 7; Stella Rossa 3; Olympiacos 1

Gruppo C

Atalanta-Manchester City 1-1

7’ Sterling (M); 49’ Pasalic (A)

Dinamo Zagabria-Shakhtar Donetsk 3-3

13’ Alan Patrick (S); 25’ Petkovic (D); 83’ Ivanusec (D); 89’ Ademi (D); 93’ Moraes (S); 98’ rig. Tetè (S)

Classifica: Manchester City 10; Shakhtar, Dinamo Zagabria 5; Atalanta 1

Gruppo D

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid 2-1

41’ aut. Partey (B); 55’ Volland (B); 94’ Morata (A)

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2

4’ Ramsey (J); 12’ Miranchuk (L); 92’ Douglas Costa (J)

Classifica: Juventus 10; Atletico Madrid 7; Lokomotiv, Bayer Leverkusen 3

SPORTAL.IT | 06-11-2019 23:19