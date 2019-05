Icardi, nuovo attacco da parte della Curva Nord

A poche ore dalla partita contro l’Udinese, ultima squadra contro cui Mauro Icardi ha trovato il gol a San Siro prima di vivere un girone di ritorno da incubo tra problemi fisici e soprattutto la nota querelle con la società, torna a farsi sentire i leaders della Curva Nord, che mettono nuovamente nel mirino l’ex capitano dell'Inter, preso di mira attraverso un lungo comunicato pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della parte più calda del tifo interista.

Argomento, ovviamente, il possibile futuro a Milano dell’attaccante argentino, punzecchiato dai tifosi dopo gli eventi delle ultime ore, ovvero le foto “hot” che ritraggono Mauro e la moglie-agente Wanda Nara, pubblicate dalla showgirl sul proprio account Instagram ufficiale.

"Lo abbiamo cercato di spiegare in tutte le lingue, nessuno mette in discussione le qualità tecniche e sportive del numero 9 ma il problema è e sarà sempre quello legato al suo profilo mentale ed all’atteggiamento nei confronti del gruppo che non può e non potrà mai cambiare. Le tante occasioni mancate per riconciliarsi con spogliatoio e curva sono abbondante testimonianza del fatto che, per il bene comune, un giocatore con quel tipo di superficialità caratteriale non può esser parte del futuro dell’Inter”.

Il comunicato prosegue prendendo come spunto la riflessione de 'La Gazzetta dello Sport', che nell’edizione di sabato ha analizzato le foto di Icardi ricorrendo all’intervento di un psicologo:

"Adesso persino il più letto quotidiano sportivo nazionale, a mezzo di uno psicologo, conferma quanto stiamo asserendo da mesi. Se pure i media, che da sempre non han certo dimostrato simpatia per la Nord, riconoscono quanto certi personaggi possano esser lesivi all’interno di un gruppo, ci auguriamo che anche gli “estimatori gratuiti” di chi non fa il bene dell’Inter comincino ad aprire gli occhi.

L’INTER A CHI L’INTER LA SA RISPETTARE !!!".



SPORTAL.IT | 04-05-2019 17:22