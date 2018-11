Icardi polemico con i senatori dell'Argentina

E venne anche il giorno di Icardi-Dybala: il bomber dell’Inter e la Joya della Juventus sono stati i grandi protagonisti del successo in amichevole dell’Argentina sul Messico. Due a zero con Icardi a segno dopo solo 1 minuto e 11 secondi e Dybala a chiudere a 3′ dal fischio finale. Maurito è felice, ci mancherebbe altro, ma lancia anche qualche frecciata polemica nei confronti dei senatori che c’erano prima e della precedente gestione. Il riferimento non è a Messi, che viene esaltato come sempre, ma ad altri alti papaveri che probabilmente in passato lo hanno anche ostacolato nella sua crescita con la nazionale.

LA DIFFERENZA – “Ci sentiamo tutti a nostro agio, si è formato qualcosa di bello e pulito. C’ero anche prima nel gruppo ma non avevo mai notato amicizia e fratellanza, ora invece c’è e spero che possa continuare. Quando sono venuto per la prima volta in nazionale tutto questo feeling non lo sentivo, ora è tutto diverso. Siamo tutti giovani. Prima, con i giocatori più esperti, non era così. Adesso tutti vengono dal basso e vogliono avere rapporti cordiali con i compagni e lo staff tecnico. E’ un di più. Rappresentare il proprio paese è bellissimo ma prima c’erano tanti giocatori esperti e bisognava sempre dimostrare qualcosa. Con il cambio generazionale questa cosa è finita e siamo tutti più sereni, c’è meno pressione e si riparte da zero”.

LUI E MESSI – Il gol lo ha emozionato, ma non solo: “Sono contento al di là del gol. Abbiamo dato il meglio di noi per crescere e sono contento che abbiamo finito l’anno con una vittoria. Con lo staff tecnico di Scaloni, Samuel e Aimar ci troviamo bene, poi deciderà la dirigenza se dovranno rimanere loro in panchina. Qui mi sento importante, e devo ringraziare anche l’Inter. Se posso indossare la maglia n.9 della nazionale è per quello che faccio nel mio club ed era quello che volevo”. Ultimo pensiero per Messi, anche Icardi spera nel suo ritorno: “Leo è il migliore al mondo, tutte le squadre vorrebbero avere un giocatore come lui, speriamo che nel prossimo anno torni in nazionale per averlo in squadra per la Coppa America”.

SPORTEVAI | 21-11-2018 10:08