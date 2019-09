Icardi porta l'Inter in tribunale: tutte le sue richieste

Mauro Icardi decide di fare sul serio. Nelle stesse ore in cui sembrava più vicina una soluzione della grana dell'estate (con un trasferimento dato come più probabile che in passato), ecco che scoppia la bomba: l'attaccante argentino ha deciso di fare causa all'Inter.

La notizia è giunta nella serata di venerdì, con la società nerazzurra che si è ritrovata sui propri tavoli una formale richiesta di reintegro in squadra da parte dell'ex capitano, e non solo: l'ormai ex numero 9 della Beneamata ha anche richiesto un risarcimento danni per un totale di un milione e mezzo di euro.

Una mossa molto forte, giunta poche ore dopo le dichiarazioni di Beppe Marotta che erano suonate ferme senza però far presagire un clima di guerra. "Se il rinnovo e il prestito possono essere la soluzione? Voi sapete quali sono le nostre intenzioni, perché le abbiamo dichiarate apertamente da tanto tempo. Adesso mancano due giorni, sicuramente noi siamo molto fiduciosi di poter trovare una condizione adeguata a quello che è il valore di Mauro Icardi e al rispetto che abbiamo nei suoi confronti per la professionalità che comunque ha sempre dimostrato", aveva garantito il dirigente nerazzurro.

In queste ore si era parlato delle soluzioni Atletico Madrid e soprattutto Monaco come opzioni decisamente più praticabili rispetto al passato. Del resto, dopo aver organizzato il compleanno di Lautaro Martinez, Icardi era apparso più lontano che mai dall'Inter: giovedì non aveva nemmeno preso parte alla cena di squadra.

Rimane però un clima molto pesante che ora si trasferisce alle vie legali. Icardi è escluso dalla parte tattica degli allenamenti di Antonio Conte sin dal ritiro di Lugano, qualcosa che nelle sue intenzioni dovrebbe non succedere più. Ma oltre a questo balla ora quel milione e mezzo di euro che potrebbe generare un'altra miccia nella guerra aperta che l'Inter e il suo ex capitano hanno scatenato l'una contro l'altro ormai da mesi.

SPORTAL.IT | 30-08-2019 22:14