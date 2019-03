Icardi pronto alla mossa clamorosa, Wanda manda un messaggio

Una vera e propria task force per arrivare ad una tregua. La durata è incerta, ma l’obiettivo è chiaro: riportare in campo Mauro Icardi fino al termine della stagione e parallelamente trattare per capire se ci sono i margini per proseguire il rapporto anche durante l’estate.

Ad ormai un mese dall’ultima partita giocata con la maglia dell’Inter, datata 9 febbraio a Parma, Icardi sembra più vicino che mai a rimettersi gli scarpini e scendere in campo con il suo numero 9, pur senza fascia da capitano, passata sul braccio di Samir Handanovic. La mediazione dell’ad Beppe Marotta, che ha incontrato il giocatore, la moglie-agente Wanda Nara e l’avvocato Paolo Nicoletti, sembra avere riavvicinato le parti, al punto che i contatti tra Marotta e Nicoletti starebbero proseguendo quasi senza sosta. Non troppo, però, perché se Wanda pare aprire spiragli, il marito è intenzionato a procedere con la linea dura.

"L'impossibile richiede soltanto un po' di tempo in più" è stato il contenuto del post su Instagram di Wanda, nella serata di sabato. Parole come sempre criptiche, ma che sembrano aprire la porta ad un chiarimento che permetta all’Inter di recuperare per almeno qualche mese un proprio capitale e al giocatore di rivedere il campo. Icardi è però ancora combattuto, non solo perché l’argentino vorrebbe spiegazioni sulle cause della revoca della fascia, ma anche perché il dolore al ginocchio si fa ancora sentire al punto da spingere il giocatore verso l’ipotesi di un’operazione che comprometterebbe la parte finale della stagione.

Per scongiurare quest’ipotesi è in arrivo dalla Cina il presidente Steven Zhang, in anticipo rispetto ai tempi previsti che lo volevano in Italia per il derby, per un colloquio decisivo con Maurito. Con Martinez squalificato, Spalletti ha bisogno di Icardi in Europa League contro l’Eintracht. La corsa contro il tempo è partita.



