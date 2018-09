Icardi ricarica l'autostima dell'Inter

Un debutto così Mauro Icardi poteva solo sognarselo. Alla prima, attesissima partita in Champions League l’argentino è a lungo bloccato dall’emozione e dai pochi palloni ricevuti, ma alla fine realizza un gol fantastico che avvia la rimonta dell’Inter contro il Tottenham, completata da Vecino.

Spurs battuti e girone di Champions che si mette bene: "Sono capitato lì, son venuto dietro, poi hanno giocato la palla per Asamoah, ho visto che sono andati tutti dentro l’area e sono rimasto fuori, è stato bravo lui che mi ha visto, ha messo una palla fantastica e poi non potevo che calciare in porta, è andata bene" la 'cronaca' del gol da parte di Icardi ai microfoni di 'Sky Sport'.



Adesso non resta che risalire in campionato: "È stato un pomeriggio spettacolare, che possiamo giocare contro chiunque al di là dell’inizio che abbiamo fatto in campionato. Aspettavamo questa partita da tre mesi, non so se è la svolta, ma il risultato deve darci forza e farci giocare con un’altra mentalità".



SPORTAL.IT | 19-09-2018 00:10