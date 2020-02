Icardi, saltano i piani di Wanda Nara e della Juve: cosa succede

Le prestazioni negative della Juventus allontanano non solo la conferma di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera ma anche l'arrivo di Mauro Icardi a Torino.

Oltre al tecnico toscano infatti, tra i primi imputati delle difficoltà incontrate dai campioni d'Italia nelle ultime settimane c'è quello che dovrebbe essere il fulco del centrocampo bianconero, Miralem Pjanic. Secondo quanto riporta calciomercato.it, il rendimento deludente del regista bosniaco sta mettendo in serio pericolo il piano del ds Paratici, che punta a venderlo in estate per circa 80 milioni di euro o a scambiarlo proprio con il Paris Saint Germain per arrivare al bomber argentino.

Icardi resta in pole position nella lista di Paratici, e gli uomini di mercato bianconeri hanno già un mezzo accordo con la moglie-agente Wanda Nara, ma la trattativa potrebbe farsi in salita senza acquirenti per Pjanic.

Su Icardi ci sono anche Chelsea e Real Madrid, alla finestra in attesa dell'evolversi della situazione. Anche Maurito in Francia non sta vivendo un momento particolarmente felice: nell'andata di Champions a Dortmund non è sceso in campo, mentre con il Bordeaux ha giocato appena un quarto d'ora, senza incidere.

SPORTAL.IT | 28-02-2020 10:46