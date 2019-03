Icardi scavalca Marotta: la nuova mossa dell'ex capitano dell'Inter

Continua lo scontro tra Mauro Icardi e l'Inter. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'ex capitano nerazzurronon ha intenzione di scusarsi né con la squadra né con la dirigenza, e vorrebbe parlare direttamente con il presidente Steven Zhang, scavalcando di fatto l'amministratore delegato Beppe Marotta. L'erede di Suning arriverà dalla Cina nella settimana del match di ritorno contro l’Eintracht e del derby.

Secondo indiscrezioni il club sta valutando la possibilità di multare il giocatore dopo il lungo sfogo pubblicato su Instagram. Marotta spinge sempre per un possibile ritorno in gruppo della punta dopo un chiarimento con lo spogliatoio, e lo ha fatto capire negato una rottura prima della partita contro il Cagliari.

"Di questo argomento se ne è parlato e se ne parla ancora. Possibilità di ricucire? Queste sono dinamiche interne che gestiamo con l'interessato, ma non c'è molto da ricucire non essendo questa una rottura. Vedremo nei prossimi giorni.Il mister ha la sua visione. A volte si è creata una polemica, ma noi siamo uniti, vogliamo raggiungere i nostri obiettivi che sono determinanti per la crescita della squadra".

Wanda Nara tornerà nel weekend dalla vacanza a Dubai con i figli, e domenica sera sarà ancora una volta a Tiki Taka nelle vesti di opinionista. La querelle infinita non sta facendo bene all'Inter, che sconfitta venerdì dal Cagliari rischia di essere scavalcata in classifica da Milan e Roma. Il muro contro muro non può continuare ancora a lungo.

SPORTAL.IT | 02-03-2019 15:45