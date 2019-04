Icardi segna e non parla: mistero sul futuro

Icardi ha ritrovato la via del gol. Ben 109 giorni dopo la sua ultima rete, il bomber nerazzurro è tornato a gioire in campo. Più che positiva la sua prestazione contro il Genoa, nonostante la tanta pressione sulle sue spalle. Il "9" dell'Inter ha pensato solo a giocare, riuscendo anche ad essere decisivo. Oltre alla rete, anche un assist (per Perisic), un palo e pure un rosso causato che ha permesso alla squadra di Spalletti di giocare con un uomo in più. Nel post partita, tuttavia, l’allenatore l'ha punzecchiato nuovamente: "Magari non abbiamo la totalità del soggetto ma, per il bene della squadra, un attaccante in più", le parole del tecnico a Sky Sport.

Dichiarazioni che non hanno scalfito minimamente Icardi che è rimasto in silenzio, evitando di rispondere al suo tecnico e a chiunque altro. Ci ha pensato la moglie/agente ha rallegrare il marito, con un messaggio molto chiaro via Instagram: "Sempre con te". Poche parole che confermano come Wanda Nara sia pronta a tutto per stare al fianco di Maurito. L'impressione è che, dopo la pace forzata per il bene dell'Inter (per conquistare un posto in Champions League), si parlerà seriamente del futuro dell'argentino. La convivenza con Spalletti pare complicata. I due continuano a mantenere i rapporti al minimo indispensabile. Uno dei due sembra, effettivamente, di troppo. La frattura, tra Icardi e la Curva Nord è insanabile (gli ultras non hanno applaudito al gol dell'argentino contro il Grifone, riempiendolo di insulti), farebbe pensare ad un addio da parte del centravanti.

Da capire chi si farà avanti per Icardi. Il Real Madrid, alle prese con una rivoluzione totale, pare la squadra più equipaggiata per andare all'assalto del bomber che, con la rete rifilata al Genoa, è arrivato a quota 123 reti con la casacca nerazzurra, esattamente come un certo Vieri. Ovviamente, tutto potrebbe anche cambiare radicalmente in queste ultime settimane di stagione. Icardi, intanto, pensa a giocare e a restare in silenzio.

SPORTAL.IT | 04-04-2019 10:01