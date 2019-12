Icardi, si anticipano grandi manovre: ultima parola a Wanda Nara

Quanto la attende, con l’inizio del prossimo anno, segnerà un passaggio professionale determinante. Wanda Nara esordirà, in qualità di opinionista, al fianco di Alfonso Signorini e di Pupo nella prossima, attesa, edizione del Grande Fratello Vip. Mediaset ha individuato, nella moglie agente dell’attaccante Mauro Icardi, il personaggio più incisivo nel quadro della stagione in corso attraversata da produzioni che hanno tradito nell’esito le aspettative aziendali.

Wanda, invece, ha aiutato con la sua capacità di aggredire con cinismo e una certa spregiudicatezza l’universo televisivo e ha reso Tiki Taka una fonte di notizie con un contributo personale, quasi complementare rispetto all’acuto Pierluigi Pardo.

Oltre alla indubbia ascesa professionale e personale della Nara, difesa dall’azienda di Cologno Monzese già quando esplose il caso Tiki Taka, la sua crescita televisiva va accompagnata dall’indubbia capacità di tessere trame nella difficile operazione che potrebbe riportare in Serie A, Icardi.

Icardi, il riscatto

In queste ore il PSG ha avviato le manovre per il riscatto anticipato del centravanti argentino, in contatto con l’Inter per cancellare la vecchia formula e trovare l’accordo definitivo già nel mese di gennaio. Lo stato di grazia in cui versa Maurito ha persuaso i dirigenti del club ad accelerare le operazioni per assicurarsi l’attaccante e rinforzare il comparto offensivo, considerata poi l’uscita di scena di Edinson Cavani.

La domanda che va posta, dunque, è a quanto verrà deciso l’esercizio del diritto di riscatto del PSG?

70 milioni di euro è la cifra pattuita per il riscatto, Inter e PSG non modificheranno nulla. Un discorso avviato che farebbe molto comodo all’Inter che a gennaio avrebbe maggiori liquidità da investire sul mercato. Ma l’ultima parola, com’è noto, spetta a Icardi e a sua moglie, Wanda Nara, intenta a valutare le implicazioni che ne deriverebbero sul versante contrattuale.

Wanda Nara tra PSG, Juve e…

I rapporti rimangono, infatti, cordiali sia con la Juventus nella persona di Fabio Paratici sia con gli altri possibili approdi, Real Madrid compreso.

Icardi e Wanda Nara tra Milano e Parigi

Intanto a Parigi, Wanda Nara ha preso possesso della nuova dimora che ospiterà lei, Mauro Icardi e i loro figli, divisi tra la capitale francese e Milano. Ed è lì che il calciatore, la consorte e i bimbi hanno festeggiato il parrucchiere e truccatore Kenny Palacios, figura costante ed inseparabile dal clan Icardi. Torta e champagne per celebrare, forse, non solo questo nuovo traguardo.

