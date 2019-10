Icardi si è preso il Psg

Mauro Icardi sembra aver concluso nel migliore dei modi l'ambientamento al Paris Saint-Germain. Dopo essere stato decisivo in Champions League contro il Galatasaray l'argentino continua ad approfittare dell'assenza di Cavani, convalescente.

Contro il Nizza, nella gara vinta 4-1 dalla squadra di Tuchel, l'argentino ha fornito a Di Maria l'assist per il gol del vantaggio in apertura, per poi firmare l'ultima rete dei parigini, nel recupero del secondo tempo. In mezzo, l'altro gol di Di Maria e il sigillo di Mbappé, ormai vicino alla miglior condizione. Quella che Icardi sembra avere raggiunto creando inevitabili problemi di abbondanza all'allenatore.

SPORTAL.IT | 19-10-2019 00:40