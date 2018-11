Icardi: 'Si poteva vincere'

Pareggiare a due dalla fine, cinque minuti dopo essere andati sotto, quasi al termine di una gara soffertissima, eppure avere la forza di andare a recuperare il pallone in fondo alla rete per provare l’impresa.

Sta tutto in questo gesto, sottolineato da Spalletti a fine partita, il cuore dell’Inter e di Mauro Icardi, a segno contro il suo passato.

Al termine della gara il capitano nerazzurro si è detto deluso per la mancata vittoria nell'intervista concessa a 'Sky Sport': "Abbiamo sofferto, perché abbiamo giocato contro quella che secondo me è la migliore squadra al mondo, ci hanno fatto correre, maa non ci siamo arresi, restando sempre in partita come ci è successo contro il Tottenham. E alla fine il pareggio è arrivato. Forse potevamo fare qualcosina in più, in modo da vincere".

"Il mio gol? Sono stato anche un po' fortunato, la palla è arrivata proprio a me" ha concluso l'argentino.

