Icardi subito titolare? Ecco come reagiscono i tifosi dell'Inter

L’infortunio di Lautaro Martinez sembra davvero la genialata di un mago dell’intreccio di quello che è stato e continua ad essere il tormentone Icardi. La trovata da thriller perfetto per un finale ancora da scrivere: che farà Spalletti adesso che Maurito è tornato in gruppo ed è convocabile? Lo lancerà dal 1′ nella decisiva sfida con la Lazio o si avvarrà delle condizioni non al top del centravanti che si è allenato solo questa settimana dopo tanti giorni di inattività? Ovvio che qualsiasi scelta dovesse fare i tecnico nerazzurro solo al risultato finale si scoprirà se ha fatto bene o male. Di certo in avanti l’unica alternativa a Icardi è Keita, che pure è reduce da problemi fisici. L’ipotesi dunque di vedere l’ex capitano in campo dall’inizio è più che concreta.

LE REAZIONI – Sul web la maggioranza, un po’ a sorpresa, sembra pronta a riabbracciare il bomber, sia pur con cautela: “SE pronto gioca… SE non è pronto NON gioca. Farlo giocare se non pronto, è contro l’Inter… Non farlo giocare se pronto, è contro l’Inter…” o anche: “Leggo commenti di gente preoccupata perché gioca Icardi. Cioè Icardi, il giocatore più forte della rosa. Gente preoccupata. Questo fa doppietta se schierato domenica”, oppure: “Icardi deve tornare a fare ciò che lo ha reso grande in questi anni, ossia i gol; la squadra da qui a giugno dovrà evitare quei blackout che hanno rischiato di farla uscire nelle ultime settime dai primi quattro posti in classifica”.

PRO E CONTRO – Sono due partiti ben distinti quelli dei pro-Icardi e degli antiIcardisti. La prima fazione sottolinea: “Dice: Ah, ma se segna Icardi esulti? Forse non è chiaro: io esulto anche se segna il magazziniere. Amo i colori. La maglia. L’Inter. Il resto arriva, passa e se ne va” o meglio: “Sarà interessante leggere i tweet di tutti coloro che ritorneranno ai piedi di icardi, tanto succederà, per tutti. Deve farsi perdonare tutte le boiate fatte ultimamente e lo farà, ne sono certo”, oppure: “Per chiuderla in fretta. Se Icardi è in gruppo e convocabile, deve giocare titolare dal primo minuto. Altrimenti resta fuori rosa. Fare giochetti adesso non ha senso. Per il bene suo, nostro e dell’Inter”. Non mancano i contrari: “Si ritrova titolare senza meritarlo” o anche: “Icardi titolare? La Società si metterebbe in ridicolo. Prendete le vostre posizioni e mantenetele” e infine: “Non vedo l’ora di vedere Spalletti far scaldare tutto il secondo tempo Icardi e non farlo nemmeno entrare con la Lazio,perché questo é quello che accadrà conoscendo il pelato”.

SPORTEVAI | 29-03-2019 11:14