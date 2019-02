In casa Inter, oltre alle polemiche legate a quanto successo a Firenze domenica, continua a tenere banco la questione legata al ginocchio di Mauro Icardi.

Per l'attaccante argentino potrebbe presto concretizzarsi un consulto in Spagna, per capire se l'intervento sia necessario.

Intanto l'ex Sampdoria prosegue con le terapie.

SPORTAL.IT | 26-02-2019 08:45